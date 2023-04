Telecom adquirió participación en la empresa de uno de los desarrolladores de SUBE

Telecom y OpenPass firmaron un acuerdo de participación que estará enfocada en desarrollar la billetera virtual de Personal en el mercado local y regional, y potenciar la llegada de OpenPass a nuevos clientes e industrias.

Desde la empresa indicaron que la participación de Telecom en la empresa de desarrollo responde a que "OpenPass ha sido una pieza central para su desarrollo, aportando el core fintech y el time to market sobre el cual se apalancó, y contribuyendo al rápido lanzamiento y crecimiento durante el primer año en el mercado" . A esto, agregaron que "con esta nueva participación accionaria, Telecom, de la mano de Personal Pay, junto a OpenPass, ahora como socios estratégicos, consolidan su operación fintech para la Argentina y potencian la expansión en la región, ofreciendo soluciones b2b a nuevos mercados".

"Nuestro objetivo en OpenPass es ser el habilitador tecnológico que permita a cualquier empresa desarrollar su capa de servicios financieros propios y su costado Fintech", comentó Sebastián Tamanaha, CEO de OpenPass.

"Reforzamos la operación de Personal Pay en el país y buscamos ser una plataforma de referencia que nos permita escalar y brindar las mejores soluciones tecnológicas financieras en la región" reconoció Martín Heine, director de Digital Growth de Telecom Argentina.

La nueva participación accionaria responde a la tentativa de la empresa de regionalizar la solución financiera de Personal Pay en el segmento B2B.

Qué hace y de dónde salió OpenPass

Anteriormente a esto, Tamanaha trabajó en otros proyectos en Argentina. Específicamente, fueron parte del desarrollo de la tarjeta SUBE y de la solución financiera Monedero. OpenPass nació apenas unos meses antes de que iniciara la pandemia luego de varios años de experiencia de su CEO en distintas compañías donde trabajó en el desarrollo de medios de pago electrónicos no bancarios y redes de cash in.

La empresa nació originalmente junto a Jorge Ruival (exdirector de Desarrollo de Negocios de Grupo Roggio) y José Recio (exCOO de Monedero SA). Luego se sumó un grupo de inversores privados, con experiencia en consumo masivo, con Fabio Calcaterra como principal referente. En su primera ronda semilla levantaron u$s 4 millones .