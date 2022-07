Inventaron un negocio para acercar lo que más extrañan los argentinos en el exterior: venden vinos, Fernet y dulce de leche por internet

Se dice que hay un argentino en cada rincón del mundo, se vaya donde se vaya . Hay buenas razones para pensar que es así: entre septiembre de 2020 y octubre de 2021 se registró la salida de más de un millón de argentinos y extranjeros con documentación argentina . Entre ellos más de 50.000l indicaron en la declaración jurada que salían por "mudanza", según datos de la Dirección Nacional de Migraciones. Ya sea por la crisis local o por la búsqueda de nuevas oportunidades, los argentinos buscan nuevos horizontes fuera de su patria . Sin embargo, para muchos es difícil dejar atrás la "argentinidad" y es común extrañar clásicos argentinos como el mate, el dulce de leche o los alfajores.

Es en esto donde un grupo de argentinos vieron una idea para generar un negocio que permita acercar lo mejor del país a quienes decidieron irse. Así nació The Argentino, un Marketplace global especializado en la venta y envío de productos con identidad argentina a diferentes países del mundo . El servicio permite conseguir una gran cantidad de productos y de alta diversidad. A través de su e-commerce se pueden ver las diferentes categorías.

Hay una sección para los infaltables mates, donde se vende tanto el mate en sí mismo como diferentes yerbas y accesorios (como bombillas, dispensores y materas), una para el dulce de leche (que incluye todas las marcas que se comercializan en el país), una de golosinas (que incluye golosinas como Sugus o Pico dulce pero también chocolates como Marroc o Dos Corazones). Los alfajores también tienen su sección especial, donde se pueden desde Cachafaz, Havanna, Capitán del Espacio, Milka hasta Jorgito entre otros .

Otra de las secciones más visitadas es de aperitivos donde el Fernet es el principal protagonista. En oferta hay marcas Branca y 1882, en diferentes presentaciones (incluso con promociones por cantidad, que incluye hasta 36 botellas de Fernet Branca) . Pero también hay otros aperitivos como Campari o Hesperidina. Los clásicos vinos argentinos también dicen presente y hay más de 96 productos diferentes para elegir.

Otra de las ventajas del sitio es la posibilidad de comprar combos temáticos, que permite acceder a un combo de -por ejemplo- ocho marcas diferentes de yerbas, o a productos navideños (como pan dulce), y hasta cajas temáticas de marcas (como la caja Cachafaz).

The Argentino tiene llegada a más de 90 países y el proceso es sencillo y sin complicaciones de trámites o burocracia. Los tiempos de entrega se estiman en menos de 9 días. La empresa opera desde hace más de 5 años y actualmente ofrece beneficios especiales por región . Por caso, si el agasajado tiene residencia en EE.UU., hay envío gratis en compras superiores a los US$ 49. Para quienes quieran probar el servicio, se puede aprovechar el código de descuento "extrañandoando" que permite ahorrar 20% en la primera compra . De la misma forma, se está sorteando un six pack de Fernet a través de sus redes sociales en @theargentino. Adicionalmente, se puede abonar con cuotas .