El método más sencillo y barato para comprar de todo en EE.UU. y que llegué bien: se paga a dólar barato

A pesar de las restricciones y cepos que instaló el Gobierno a las compras en el exterior, para los argentinos los mercados de afuera siguen siendo una opción viable -y en muchos casos necesaria- para acceder a todo tipo de productos que no se encuentran a la venta en la Argentina.

La reglamentación establecida por el Gobierno dicta que todas las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito en moneda extranjera deberán tener un 30%+45% en concepto de un adelanto de Ganancias y el Impuesto PAIS , mientras que aquellas mayores de u$s 300 tendrán que pagar un 25% extra.



Si bien esto puede complicar algunas compras, lo cierto es que todavía hay ventajas en comprar en sitios como Amazon, eBay, Walmart o Alibaba. Por ejemplo, en el caso de la electrónica suele ser más barato comprar afuera y pagar los impuestos (en los productos que amerite) que comprar en la plaza local, en sitios como Mercado Libre. En la misma línea, muchos productos o marcas directamente no se venden en la Argentina y la única forma de adquirirlas es a través de los vendedores internacionales .

Para quienes quieran aprovechar las ofertas que aún existen para comprar en el exterior, hay una forma de conseguir un precio barato y sin tener que lidiar con los problemas típicos de la burocracia de aduana y AFIP .

CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE APROVECHAR LAS COMPRAS AL EXTERIOR

La clave está en que hoy existen empresas especializadas en compras internacionales , como Del Mundo Courier, por lo que los usuarios no tiene que lidiar con los procesos burocráticos de la importación, como permisos y trámites aduaneros. Es decir, la empresa permite a los usuarios comprar productos en el exterior y recibirlos "puerta a puerta" en su casa sin necesidad de lidiar con trámites burocráticos y sin problemas de logística .

El sistema funciona de la siguiente manera: Los usuarios compran sus productos en cualquier marketplace del mundo y los envían a una dirección en Miami donde la empresa centraliza todos los pedidos. Esto permite ahorrar mucho en transporte internacional , ya que a través de la consolidación de paquetes se gasta en un solo envío hacia Argentina con todos los productos juntos.

El precio de importación es de u$s 14 por kilo

Estos envíos llegan en una semana y, además, se pagan a dólar oficial sin el 75% de impuestos. El comprador no tiene que realizar ningún trámite adicional salvo la declaración de compra en su panel de usuario. Esto permite acceder a todas las ofertas de los grandes vendedores y marcas del exterior. Pero, además, la empresa ofrece una modalidad de compra rápida y sencilla. Se trata de "compramos por vos".

CÓMO comprar RÁPIDo Y FÁCIL en ee.uu. y china

A través de un sistema personalizado, la empresa se encarga de la compra del producto que el cliente busque en el exterior. Las ventajas son que no hay que lidiar con ningún tipo de trámite: solo elegir el producto y esperar que llegue al país para la entrega. Por otro lado, el usuario no tiene que usar su tarjeta por lo que no incurre en recargos a ese método ni pago ni tiene que hacer habilitaciones para poder tener pagos en moneda extranjera . Además, las compras cuentan con garantía de entrega.

El servicio se puede hacer por WhatsApp (al +54 9 11 2391-1444) y redes sociales no necesita de ningún trámite adicional.