La única promo argentina que le gana al impuesto del Gobierno: cómo comprar a dólar barato

El dólar Qatar, una nueva cotización del dólar Turista que solo se aplica para los consumos de más de u$s 300, está generando polémica en el país debido a que pone el precio oficial al que se puede conseguir por encima de las cotizaciones paralelas .

La reglamentación establecida por el Gobierno dicta que todas las compras realizadas con tarjeta de crédito o débito en moneda extranjera deberán tener un 30%+45% en concepto de un adelanto de Ganancias y el Impuesto PAIS , mientras que aquellas mayores de u$s 300 tendrán que pagar un 25% extra.

Sin embargo, a pesar de los nuevos impuestos, hay una forma de "ganarle" al aumento y poder comprar en el exterior sin necesidad de pagar de más .

Dólar tarjeta: cómo comprar barato en el exterior

El primer consejo, y el más obvio, está en no superar los u$s 300 que hay de límite en los consumos con tarjeta. Toda compra que se haga por arriba de ese monto conviene realizarla en efectivo o con otros medios de pago (cómo lo puede ser transferencia en criptomonedas) . Por otro lado, también es aconsejable realizar consumos menores a u$s 300 con cuentas de distintas personas, ya que el límite es personal. Esto también vale para diferentes bancos, ya que por el momento -según explicaron desde el sector- no fue posible crear una base de datos para realizar un seguimiento de las compras .

Pero, además de estos trucos, también hay empresas que están ofreciendo diferentes promociones para que sea más barato comprar en el exterior a pesar de los nuevos impuestos .

