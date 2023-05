Esta es la empresa estrella que no para de crecer: cuánto está dando de ganancias

La tecnológica Nvidia se convirtió en el primer fabricante de chips en llegar a una valuación de u$s 1 billón, luego de que sus acciones subieran más de un 4% hasta alcanzar los u$s 406,1 en las primeras operaciones del martes en Nueva York, aunque luego retrocedería durante el día de ayer en el rango de los u$s 394. El alzamiento de la empresa responde, en parte, a la presentación de un nuevo superordenador y la concreción de nuevas alianzas en materia de IA con empresas como WPP y SoftBank. Por otro lado, la empresa acusó mejores ganancias de lo esperado: para el segundo trimestre de 2024, se proyectaban u$s 11.000 millones en ventas, pero para este mes las ventas ya son 50 por ciento mayores de lo esperado, alcanzando los u$s 7.150 millones a varios meses del cierre del año. Esto significa que desde el comienzo del año, las acciones de Nvidia se han disparado 181 por ciento .

El hito del billón de dólares en valor de mercado es algo que hasta ahora solo habían logrado Apple, Microsoft, Google (Alphabet) y Amazon, y está es la primera vez que lo hace una empresa de semiconductores. Por detrás están TSMC (dedicada al mismo negocio) que tiene en la actualidad un valor de mercado que supera los u$s 530.000 millones; y Broadcom, con poco más de u$s 360.000 millones.



Qué es Nvidia y qué hace

Nvidia se enfoca en la fabricación de unidades de procesamiento gráfico (GPU) que, originalmente, estaban destinadas al mercado de los videojuegos. La empresa comenzó trabajando con Sega en 1995, en la fallida consola Saturn. La empresa no logró ganar ese mercado ya que su tecnología era incompatible con la dominancia de DirectX de Microsoft. El primer gran éxito de la empresa llegó de la mano del RIVA 128, el primer procesador 3D de 128 bits del mundo. Para 1999, la empresa ya tenía un crecimiento considerable en el sector del procesamiento de gráficos, siendo el lanzamiento de la GeForce 256 el éxito que los catapultó a salir a Bolsa; con una valuación de u$s 12 por acción.

Los desarrolladores de inteligencia artificial comenzaron a usar la tecnología para alimentar los algoritmos y modelos de aprendizaje. La empresa tuvo varias innovaciones en este sentido, desde 2009 con el lanzamiento de la API CUDA y la arquitectura FERMI. Mientras que para 2017 Nvidia daba nacimiento a DGX-1, la primer supercomputadora de deep learning. Hoy, el negocio de Nvidia se enfoca mayoritariamente en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial. De hecho, su segmento de gaming percibió a mediados del año pasado pérdidas por u$s 6.700 mil millones algo que ya venía ocurriendo desde 2022 dadas las condiciones macro adversas para el sector del gaming y las criptomonedas (en el cuál Nvidia también participaba con sus GPU que eran usadas como unidades de minería cripto). De hecho, las acciones de Nvidia perdieron la mitad de su valor durante 2022.