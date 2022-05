Son cordobeses, solucionaron el mayor problema de las empresas y les invirtieron u$s 25 millones

La startup tecnológica clica clicOH de origen cordobés que brinda servicios de logística para empresas de e-commerce. Recientemente, anunció que cerró una ronda de inversión Serie A de u$s 25 millones, liderada por Tiger Global Management LLC, firma que ya invirtió en varios unicornios argentinos como Mercado Libre, Despegar, Mural y Vercel . JAM Fund, junto con Flexport, FundersClub, Vast VC y Digital Horizon, que ya habían participado en fondeo de la empresa con u$s 8 millones en rondas anteriores , se sumaron también en esta oportunidad a acompañar a la cordoba que, desde sus inicios, consiguió un total de u$s 33 millones en financiamiento.

El capital recibido será utilizado para desarrollos tecnológicos dentro de la empresa, que estarán a cargo del equipo de tecnología basado en Argentina, donde reside el hub tecnológico de la empresa para la región. A su vez, se buscará acrecentar la red de partners logísticos que incluyen: conductores independientes con sus propios vehículos, centros de almacenamientos y depósitos urbanos y ampliar la red de "pick up points" en todo el país.

La tecnología que ofrece la empresa es una herramienta clave, a la que hoy recurren de pequeñas a grandes empresas, que necesitan enfocarse en el crecimiento de su negocio de ecommerce y confiarle a un experto en logística el manejo inteligente de su stock. La misma tecnología es también una fuente de beneficios para los partners logísticos que con una buena cantidad de datos disponibles logran operar con una mayor eficiencia y ofrecer tarifas más competitivas .

Fundada por los tres emprendedores argentinos: Emiliano Segura, Juan Altamirano y Agustín Novillo Saravia, el caso clicOH fue seleccionado por YCombinator en 2021, la aceleradora de negocios en donde la empresa encontró su primer reconocimiento internacional. Hoy la empresa tiene más de 190 empleados distribuidos entre Argentina, Chile, México y Uruguay y planea lanzar su operación en Colombia y continuar su camino de expansión para acercarse más al objetivo de convertirse en el proveedor líder en soluciones de logística de ecommerce en la región.

"Esta inversión liderada por Tiger Global Management contribuye con nuestra misión de mejorar la experiencia en la compra online del consumidor; permitiéndole a las empresas de e-commerce superar las expectativas de sus clientes, mejorar sus reseñas y potenciar los resultados de su negocio", dijo Agustín Novilllo Saravia, cofundador y director ejecutivo de clicOH.