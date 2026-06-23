El proyecto busca reducir la brecha digital en territorios donde la conectividad sigue siendo limitada.

Confirmado por Educación: no habrá clases durante 16 días en todo el país y los padres no saben qué hacer

El despliegue de los primeros equipos de internet satelital Starlink hacia escuelas ubicadas en zonas rurales y de difícil acceso ya fue confirmado por las autoridades educativas de Paraguay, marcando el inicio de una estrategia que promete llevar conexión permanente a cientos de comunidades estudiantiles.

La iniciativa, impulsada por el Gobierno, busca garantizar que niños, jóvenes y docentes puedan acceder a herramientas digitales, plataformas académicas y contenidos educativos sin las limitaciones que durante años impuso la falta de infraestructura tecnológica.

La llegada de esta tecnología, desarrollada por la empresa de Elon Musk, representa uno de los mayores esfuerzos recientes para ampliar la conectividad en establecimientos educativos alejados de los centros urbanos, donde la instalación de redes tradicionales de internet suele resultar compleja o demasiado costosa.

¿Qué municipios tendrán internet Starlink en las escuelas?

El programa está dirigido principalmente a municipios rurales y comunidades ubicadas en zonas apartadas, donde el acceso a internet ha sido históricamente insuficiente o inexistente.

Las autoridades explicaron que los primeros equipos ya iniciaron su distribución hacia distintas regiones priorizadas por sus necesidades de conectividad. El despliegue se realizará de manera gradual para garantizar que las instituciones educativas beneficiadas puedan comenzar a utilizar el servicio una vez finalicen los procesos de instalación y configuración.

La meta es que los estudiantes de estos territorios tengan las mismas oportunidades de acceso a recursos digitales que quienes estudian en las principales ciudades.

Elon Musk llevará Starlink a las escuelas de estos municipios: administrará wifi todo el tiempo.

¿Cómo funcionará el internet de Starlink en los colegios?

Starlink opera mediante una red de satélites de órbita baja que permite ofrecer conexión a internet incluso en lugares donde no existen redes de fibra óptica o infraestructura convencional de telecomunicaciones.

Cada institución educativa recibirá equipos especializados que incluyen antenas satelitales y dispositivos necesarios para distribuir la señal dentro de los establecimientos.

Gracias a esta tecnología, los colegios podrán contar con acceso continuo a internet para actividades académicas, consultas en línea, plataformas educativas, capacitaciones docentes y herramientas de aprendizaje digital.

¿Cuántas escuelas serán beneficiadas con el proyecto de conectividad?

El plan contempla una expansión progresiva que permitirá llevar internet satelital a un amplio número de instituciones educativas rurales.

Las autoridades indicaron que la estrategia forma parte de una política de transformación digital enfocada en ampliar el acceso a la tecnología en comunidades vulnerables y territorios apartados.