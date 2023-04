Contra el dólar, el sobrecosto y la falsedad: por qué Argentina es líder en esta guerra

Las criptomonedas cada vez están más en boca de todos los argentinos, puesto que se presentan como una alternativa para dolarizar los ahorros, protegerlos de la inflación, e incluso hacerlos rendir mediante diferentes estrategias de inversión.

Sin embargo, el gran atractivo de estos tokens reside en la tecnología fundante que hay detrás: blockchain; esto es, un ecosistema de cadena de bloques que, de forma pública y sin la intermediación de terceros, permite llevar a cabo transacciones digitales de forma segura, rápida y descentralizada. Es una base de datos compartida que funciona como un libro para el registro de operaciones de compra-venta o cualquier otra transacción.

Dado que esta tecnología se usa principalmente para la emisión y transacción de criptomonedas , constantemente se vincula su aplicación únicamente al sector de las finanzas. Sin embargo, el evento de innovación South Summit Brasil 2023 -que reunió a más de 700 oradores, 100 fondos de inversión, 12 unicornios y 50 startups- probó que esto está lejos de ser el caso y que la Argentina es fuente principal de innovación en este ámbito.

El Cronista tuvo la oportunidad de asistir a la segunda edición de South Summit Brasil y conversar con algunas figuras cercanas a blockchain. Entre ellas, Federico García e Ignacio Fefer, representantes de las dos startups locales (Quarable y Cryptomate) que quedaron seleccionadas para competir en el encuentro de innovación; ambas, basadas en la tecnología de cadena de bloques.

Blockchain y web 3.0 en Argentina

Desde los pasajes tokenizados de Flybondi hasta el teatro Colón en el Metaverso, el uso de blockchain en Argentina se multiplicó en el último tiempo; al punto tal de que el Gobierno Nacional creara el comité nacional de Blockchain, destinado a dictar normas complementarias y reglamentarias sobre esta tecnología.

"Muchas empresas se están adaptando hace poco pero Argentina es la tercera potencia en blockchain del mundo; es un lugar en el que hay mucho movimiento, muchas empresas metidas", comentó Ignacio Fefer, Product Owner de la startup Cryptomate. Esta última se encarga de potenciar cualquier empresa hacia la web 3.0, el nuevo tipo de servicio de internet construido utilizando cadenas de bloques descentralizadas.

¿Cómo se logra esta reinvención empresarial? Existen muchas; pero la que principalmente implementan desde Cryptomate es la de ofrecerle al cliente su propia billetera digital, con sub cuentas que maneja desde la misma plataforma. Así, por ejemplo, la empresa podría habilitarle el pago en criptomonedas a sus empleados, permitirle el acceso al crédito a sus consumidores o incorporar pagos internacionales y automatizar su servicio.

Ignacio Fefer, Product Owner de Cryptomate.

"Los casos de uso son ilimitados, se puede aplicar (blockchain y web 3.0) a cualquier cosa que vos quieras", afirmó el joven de 22 años y ejemplificó: "se puede certificar o dividir en partes iguales un edificio y alquilar un departamento con un código y entras con tu celular pagándolo mensualmente".

Las oportunidades podrían remontarse incluso a una empresa de seguros, ya que la tecnología blockchain, que registra todo el historial, le permitiría a la compañía ver todos los siniestros de una patente, el registro del conductor, etc.

"Lo que importa es entender dónde aporta más o menos valor el mundo de los tokens", explicó Federico García, fundador y CEO en Qurable. Su empresa, por ejemplo, se beneficia de la tecnología de blockchain para descentralizar los programas de lealtad de las marcas.

Federico García presentando para Qurable.

Cuando una compañía (como un banco o una aerolínea) decide premiar a sus clientes más fieles con puntos o millas, surge la complejidad de que estos beneficios sólo se pueden usar en un ecosistema cerrado; es decir, dentro de la misma empresa. La propuesta de Qurable, entonces, es que estos beneficios puedan utilizarse por afuera de la marca; para comprar un café en la esquina, una prenda en una tienda de ropa, por ejemplo.

"Somos líderes de la región y a nivel global en la innovación de proyectos que apliquen blockchain. El mismo Vitalik Buterin (en referencia al cofundador de Ethereum) lo dijo. EnArgentina tenemos grandes proyectos, gran talento avocado al mundo de la web 3.0", aseguró García.

¿Por qué una empresa debería aplicar blockchain?

Los beneficios del cambio a web 3.0; un tema que causó revoloteo de ojos, a modo de "¿por dónde empezar?", en todos los aficionados de blockchain y cripto que fueron consultados.

Marcelo Sampaio, cofundador y CEO en Hashdex, empresa de gestión de criptoactivos, hizo énfasis en la reducción de los costos para las empresas que apliquen las nuevas tecnologías: "todo es costo marginal. En blockchain no tenés dividendos que pagar, no tenés que soportar sobrecostos; todo esta desplazado en la red. Y cuando no termina de ser rentable puede desconectarse fácilmente y con algo de ganancia".

Fefer, por su parte, destacó la posibilidad de recibir pagos internacionales al instante y de acceder a un registro completo e inquebrantable de cualquier bien/servicio en la web, para corroborar su legitimidad.

Finalmente, el CEO de Qurable lo resumió en tres palabras: "descentralización, transparencia e integración". Además, García aludió a una necesidad que toca la puerta de todas las empresas, y que vale la pena considerar: "los consumidores cada vez son más exigentes, esperan más valor a largo plazo de las marcas. Por eso, estas tienen que reinventarse, moverse mas rápido. Las que primero lo entiendan van a ser las ganadoras ".