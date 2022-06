WhatsApp: la trampa de eliminar un mensaje para todos y por qué un texto podría no borrarse

Nadie está exento de un error de tipeo, un mensaje equivocado a la persona equivocada o un texto que puede malinterpretarse. Por suerte, en WhatsApp existe la opción de eliminar un mensaje para todos los destinatarios. No obstante, no es una funcionalidad que no deja ningún tipo de rastros.

En 2017, luego de varios pedidos por parte de los usuarios, WhatsApp habilitó la función para eliminar los mensajes dentro de un chat tanto individual como grupal. La primera versión otorgaba una ventana de 7 minutos para borrarlos, pero más tarde esto se extendió y hoy el time frame es de aproximadamente 1 hora.

Según un reporte de WaBetaInfo, en 2021 la compañía analizaba extender aún más el periodo en el que los usuarios pueden "arrepentirse" de los mensajes. Se especulaba con que la próxima actualización permitiría un tiempo ilimitado para hacerlo.

Cómo borrar un mensaje

Presionar el mensaje que se quiere eliminar y mantenerlo pulsado hasta que quede seleccionado

Apretar el ícono del tacho de basura sobre la barra superior de la app

En ese momento aparecerán tres opciones: cancelar, eliminar para mí y eliminar para todos. La segunda solo borrara el mensaje para el propio usuario, mientras que la tercera lo hará para todos los destinatarios de ese chat

Por qué no se borra el mensaje

Existen varias razones por las que un mensaje podría no eliminarse para todos o, incluso eliminado, no desaparecer del todo de la conversación.

Si alguien citó el mensaje, la burbuja encima del mismo no desaparecerá aunque se elimine el original

La primera tiene que ver con la ventana de tiempo en la que este feature está disponible . Si pasó más de una hora desde que se envió el mensaje, es probable que no aparezca la opción de "Eliminar para todos".

El segundo caso es que sea un mensaje recibido y no enviado . Solo el emisor del mensaje puede eliminarlo para todos. Para los mensajes recibidos solo está disponible la opción de "Eliminar para mí".

La última posibilidad es que alguien haya citado ese mensaje. Aunque estés dentro del time frame para eliminarlo y lo hagas, si alguien dentro de esa conversación citó ese texto con una respuesta entonces no se irá completamente . El mensaje quedará con su cita a pesar de que el texto original se haya eliminado para todos los miembros del grupo o del chat.

Consecuencias de eliminar un mensaje

"Eliminar para todos" un mensaje de WhatsApp no es algo que pasa desapercibido. Ese mensaje no se esfuma del chat sin dejar ningún tipo de rastro , sino que deja una huella.

Cada vez que se elimina un mensaje queda un rastro

Cuando se elimina para todos, en el lugar de dicho texto queda un mensaje en letras grises que dice "Eliminaste este mensaje", en el caso del emisor, y "Este mensaje fue eliminado" para los destinatarios.

Es posible que esto despierte sospechas entre el resto de las personas envueltas en la conversación y que pregunten sobre este chat eliminado. Además, puede suceder que el otro haya alcanzado a leerlo rápidamente antes del arreglo y las consecuencias sean aún peores.