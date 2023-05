WhatsApp dio de baja 36 modelos de celular: por qué no van a poder usar la aplicación

WhatsApp es la aplicación de mensajería líder en el mundo y está instalada en los teléfonos de millones de personas. Sin embargo, algunos propietarios de los celulares más antiguos deberán comprar un smartphone nuevo si quieren continuar usando el servicio de mensajería instantánea de Meta.

WhatsApp confirmó que aumentará sus requisitos mínimos del sistema operativo y hay ciertos modelos de celular que no van a poder seguir usando la aplicación. Esto incluye a marcas Samsung, LG y ZTE, entre algunas otros.

El cambio será obligatorio para todos los celulares que ya no puedan tener la app. Por eso conviene asegurarse de hacer lo posible para perder ninguna de tus conversaciones o archivos (como fotos y videos), por ejemplo generando una copia de seguridad. Entre los celulares que ya no van a poder usar la app hay marcas como Samsung, LG, Huawei, Sony, Lenovo e incluso los mismos iPhone de Apple .

Estos son todos los celulares que no van a usar WhatsApp

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

En el caso de los iPhone, celulares de la marca Apple, estos son los modelos que ya no contarán más con la app WhatsApp. De momento no se han mencionado a las tabletas puesto que ellas antes no contaban con la app anteriormente y solo se podía acceder mediante WhatsApp Web, pero también se verán afectadas.

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus

Por qué estos celulares no van a poder usar WhatsApp

Una de las causas por las que estos smartphones se quedarán sin WhatsApp se debe a que su sistema operativo ya no se actualizará . Solo los celulares que tienen Android 4.1 o inferior ya no contarán con WhatsApp. En ese aspecto todos los que tengan Android 5 podrán seguir usando la app con normalidad.

Es posible que puedas ver las notificaciones de los mensajes, pero responderlos será imposible. Tampoco podrás recibir llamadas o videollamadas, ni chatear o recuperar tus stickers.