Super ofertas en videojuegos: los rematan con hasta 90% de descuento

Steam es la más importante plataforma para la compra de videojuegos. Se trata de un servicio de venta de videojuegos digitales, propiedad de la empresa Valve , que suele ofrecer grandes ofertas. Se trata de grandes rebajas con descuentos de hasta 90% en juegos de todo tipo: desde alternativas de acción y terror, hasta otras joyas de simulación y experiencias de realidad virtual .

Aunque en Argentina estamos entrando en la temporada de verano (y saliendo de la primavera), en el hemisferio norte están en la estación contraria. Por eso, Steam llama a las rebajas de fin de estación "Rebajas de otoño". Estarán disponibles hasta el 29 de este mes .

Cuáles son las ofertas de Steam

La plataforma puso en rebaja varios de los juegos más buscados, además de promociones que afectan a toda una franquicia.

Cyberpunk 2077

Es uno de los juegos más debatidos del año y se encuentra con un 50% de descuento . Es un juego de disparos en primera persona ubicado en un futuro distópico de alta tecnología. Se puede comprar por $ 1.100 sin contar impuestos.

Marvel's Spider-Man Remastered

Uno de los mejores juegos de aventuras y plataformas de este año. Se trata de uno de los mejores títulos del icónico personaje de comics. Se consigue con 25% de descuento a $ 3.749 sin impuestos .

Assassin's Creed

Toda la saga del mítico asesino se encuentra con descuentos de hasta 75% .

Civilization VI

La última entrega de la legendaria saga de estrategia de Sid Meier está con hasta 90% de descuento. El juego base se consigue por tan solo $90 .

Precios de Steam en Argentina: cómo calcular impuestos y cuáles son las subas

Steam confirmó actualizó su lista de precios recomendados para la venta de videojuegos y en el caso de Argentina la suba es de un 485% -con algunos juegos aumentando incluso más en tan solo horas-.

Anteriormente, la plataforma contó con un plan de precios diferenciados para la Argentina . Allí, los videojuegos tenían un valor mucho menor que el del mercado global para poder lograr costos competitivos ya que los impuestos a la compra en divisas extranjeras encarecía el servicio.

La plataforma de venta de videojuegos compartió un documento donde está el precio recomendado que debe tener cada videojuego según la región -el cuál toma como base un valor de u$s 60 por cada juego-. En el caso de Argentina, el valor pasó de $ 649 a $ 3800 por cada videojuego de u$s 60, lo que sigue representando un dólar relativamente barato pero bastante que no deja de tener un aumento de casi 500%.