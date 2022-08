La mejor forma de ganarle a la inflación: cómo comprar de todo afuera, pagarlo a mitad de precio y sin letra chica

La brecha entre el dólar oficial y el dólar blue no muestra síntomas de achicarse, en algo que es visto como negativo en la mayoría de los casos pero que tiene una ventaja principal: se vuelve negocio traer algunos productos directamente desde afuera.

Y es que el precio de compra en dólares (incluyendo envío) al tipo de cambio "turista" ( que incluye un recargo del 30%+45% ) a veces termina saliendo menos que el precio al que se consiguen dichos productos en el mercado local.

Con esto en mente, a continuación hay una serie de productos que se pueden comprar por menos en el exterior, mientras que también se detalla como pueden traerse al país pagando menos envío.

Las mejores laptops para comprar con dólar turista

En primer lugar repasamos algunas de las mejores laptops que se pueden comprar en Argentina aprovechando este "dólar barato", el cual en muchos casos sale casi la mitad de precio.

Así es el caso de la Acer Aspire 5 Slim, la cual se puede conseguir por u$s 399 en Amazon (que a tipo de cambio actual son $ 97.000) mientras que en Argentina se consigue oficialmente a un mínimo de $ 150.000 (con algunos vendedores vendiéndola a $ 200.000 actualmente).

Acer Aspire 5 Slim.

Otro caso similar es el de la Asus L210ma, la cual se consigue por Amazon a u$s 239 (unos $ 58.000), mientras que está a $ 77.000 actualmente en plataformas como Mercado Libre.

Por último, una laptop Asus Chromebook CX1 sale u$s 209 en Amazon (lo que son $ 51.000), mientras que se consigue en Argentina por un mínimo de $ 90.000 actualmente.

Las mejores consolas de videojuegos para comprar con dólar turista

Por otro lado, las consolas de videojuegos más populares también se pueden comprar con un precio diferenciado gracias a la cotización actual que tiene el dólar turista.

Así es como, por ejemplo, una PlayStation 5 se puede conseguir por u$s 499 en Amazon (unos $ 122.000) mientras que en Argentina se consigue recién por un mínimo de $ 299.000 en la tienda oficial de Sony.

La PS5 se compra por casi la mitad en dólares.

El caso de la Xbox Serie X es similar, con su precio en Amazon rondando los u$s 599 nueva (son unos $ 150.000) mientras que en Argentina se consigue por $ 220.000 actualmente.

Por último, una Nintendo Switch se consigue por u$s 333 en Amazon a día de hoy (unos $ 81.000 a tipo de cambio actual), mientras que en Mercado Libre se compra por unos $ 190.000.

Qué celulares se pueden comprar más barato al dólar turista

Otros productos que conviene comprar de esta manera son los celulares y sus accesorios. El caso más concreto es el de los celulares que no se fabrican en el país, los cuales suelen ser bastante más baratos en dólares que en pesos .

Por ejemplo, un iPhone 13 sale actualmente $ 700 en la tienda oficial de Apple (unos $ 171.000) mientras que en Mercado Libre se consigue por un mínimo de $ 350.000.

El iPhone 13 se consigue a casi $ 200.000 menos.

Al mismo tiempo, un Sony Xperia III se compra por u$s 1000 en Amazon ($ 245.000) mientras que en Argentina se puede conseguir únicamente por revendedores a entre $ 300.000 y $ 500.000 -dependiendo de donde se lo compre-.

¿CÓMO COMPRAR EN EL EXTERIOR A BUEN PRECIO?

La mejor manera de comprar estos productos suele venir de la mano de empresas especializadas en el manejo de este tipo de productos . Son firmas que buscan hacerle frente a los fuertes controles que sufren los productos tecnológicos, que son unos de los más afectados, así como el control que existe ante la compra de dólares.

Aerobox es una de estas empresas que busca facilitar el poder traer al país cualquier producto de los sitios de venta reconocidos internacionalmente. Esta empresa es de tipo courier, que se ocupa del transporte para empresas como Amazon, eBay, Walmart u otros.

Al utilizar el servicio Aerobox No hay trámites de AFIP ni de Aduana y hay garantía de envío. Y ofrecen "importar a dólar oficial sin el 65%", por lo que llevaría el cambio a un número más barato para la importación.

El envío se paga a dólar oficial, sin el 65%

La diferencia con otras empresas del sector es que el pago del producto lo realiza el usuario , no la empresa, por lo que la normativa no afecta a este tipo de operaciones en términos de pagos en cuotas lo que ayudaría a algunos usuarios a "amortiguar" el aumento del pago de la nueva alícuota. Bajo este sistema, cada usuario puede usar sus propios medios para pagar en los vendedores internacionales por lo que no se consideran a estos pagos dentro del esquema. Sin embargo, la empresa realiza los envíos los cuáles también se pueden cuotizar .