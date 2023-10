Inteligencia Artificial: la increíble función de Google que mejora las fotos que sacás con el celular

La fotografía con celulares se ha convertido en una parte esencial de nuestras vidas y Google está llevando esta experiencia un paso más allá con su impresionante función de Inteligencia Artificial.

¿Alguna vez sentiste frustración al tomar una foto con tu teléfono y encontrar varios desperfectos? La nueva función de Inteligencia Artificial de Google está aquí para cambiar eso.



En esta nota, exploraremos en detalle cómo se aplica esta función y cómo puede transformar tus instantáneas cotidianas en obras maestras fotográficas.

Así funciona la Inteligencia Artificial de Google para mejorar tus fotos

Google anunció recientemente sus nuevos teléfonos Pixel, que incorporan potentes modelos de inteligencia artificial (IA) generativa en el propio dispositivo.

Los Google Pixel 8 introducen la función 'Best Take', que permite la modificación de rostros de los sujetos a través de la IA. Si no tenés la expresión deseada en la foto, la herramienta puede corregirla.



Pero no solo podrá cambiar el rostro de quienes salgan en las fotografías, sino que también de la mano de la IA podrás modificar el cielo o a las personas de lugar, entre varias más opciones.

Por el momento los detalles de cómo funciona esta función no están completos, pero promete ser una herramienta que cambie para siempre la fotografía de los celulares.

Inteligencia Artificial: el Google Pixel 8 ofrece más de una herramienta con IA

Los Pixel continúan siendo los celulares Android que más se esfuerzan en lograr una representación precisa del tono de piel gracias a su tecnología llamada 'Real Tone'.

Ahora, esta tecnología de Google se extiende incluso a la filmación, permitiendo que el teléfono ajuste automáticamente la tonalidad de la piel en tiempo real mientras se realice un video.

Y por último, Google agregó también a los Pixel 8 el asistente virtual Bard, con el cuál vas a poder consultar en todo momento tus dudas y recibir respuestas de la IA en tu celular.