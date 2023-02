Casi la mitad de los argentinos revisa el celular de su pareja: cómo saber si te están espiando

Según datos de la empresa de seguridad Avast, que encuestó a 1.000 argentinos que se encuentran en una relación amorosa, el 44% de los que respondieron (mitad hombres y mitad mujeres) sospecha que su pareja ha accedido a su teléfono y otro 24% no está seguro (24% hombres vs. 24% mujeres). Menos de la mitad (46%; 44% hombres vs. 48% mujeres) de los argentinos que descubrieron que su pareja había quebrantado su privacidad los enfrentaron.

"Revisar el teléfono de alguien sin su permiso no es aceptable sin importar el estado de la relación", dijo Javier Rincón, Director Regional en América latina para Avast. " Los resultados de nuestra encuesta demuestran que las personas se dieron cuenta que su pareja ha manipulado su celular al notar que los ajustes han sido alterados, que algo está diferente, que su pareja sabía su información privada compartida por mensajes o llamadas o, encontrando una app que ellos no habían instalado en sus celulares. Todas estas son red flags y puede ser que haya apps de stalkerware incluídas también.

Cómo las personas descubrieron que su pareja ha tenido acceso a su teléfonos

De los encuestados que sospechan que su pareja ha tenido acceso a su teléfono sin su consentimiento, 39% dijo que su pareja confesó el acto, 29% sorprendió a su pareja "con las manos en la masa", y 15% dijo que su pareja sabía cosas que ellos habían compartido privadamente a través de su teléfono.

De aquellos que enfrentaron a su pareja luego de haber descubierto que habían accedido a su dispositivo móvil, la mayoría conversó sobre el incidente y aceptó no dejar que suceda nuevamente, sin permiso. Cerca de un cuarto de los encuestados (22%) declaró que el incidente desencadenó en abuso verbal.

De aquellos que eligieron no enfrentar a sus parejas, el 31% quería ver si era un incidente de una sola vez, y un 11% tenía miedo de que se produjera una discusión.

Cómo saber si mi pareja me espía el celular