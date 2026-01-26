En esta noticia

El precio del dólar blue sube $ 5 este lunes 26 de enero y se negocia a $ 1.490 para la venta y $ 1.470 para la compra, lo que representa un ligero rebote respecto de la caída en la cotización de la semana pasada. En tanto, el dólar oficial trepa $ 10 a $ 1.465 para la venta y $ 1.415 para la compra en el Banco Nación.

Hay que considerar que el dólar blue se había hundido $ 10 el viernes y, pese al repunte de este lunes, acumula una caída de $ 35 en el mes.

Por su parte, las cuevas virtuales y exchanges cripto operan precios que se encuentran por encima de los valores anteriores.

En las plataformas digitales en línea se negocia la compraventa de stablecoins, también conocidas como dólar cripto, y que muchos ven como una versión digital del tradicional dólar blue. No obstante, su precio actual suele ubicarse en un intermedio entre el informal, el MEP y el oficial.

Análisis.La fuerte advertencia del economista más escuchado por los fondos sobre las bandas y el dólar: “Tienen fecha de caducidad...”
Inocencia fiscal.“Dólares del colchón”: cuánta plata cree que conseguirá Milei con la reglamentación de la ley

Las stablecoins que más se usan en la Argentina son las que siguen el valor del dólar en una relación 1 a 1, como USDT o DAI. Gracias a esto, representan una opción digital de fácil adopción para dolarizar los ahorros.

Muchos ahorristas creen que las cotizaciones de las stablecoins son un termómetro clave a seguir, dado que anticipa los movimientos futuros del tipo de cambio, sobre todo del dólar blue, en el país. A continuación, los detalles.

Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.
Los ahorristas siguen con atención la evolución del precio del dólar cripto.

Dólar digital: cuál es el nuevo precio en los exchanges

El dólar cripto USDT cotiza este lunes a $ 1.517 en el popular exchange Binance, alrededor de las 14.20 hs.

De esta manera, el precio del dólar cripto se ubica por encima del dólar oficial ($ 1.465) y en línea con el dólar blue ($ 1.490). En tanto, el dólar MEP se opera a $ 1.471 y el CCL a $ 1.515.

Los valores varían entre distintos exchanges o cuevas virtuales y, según señala CriptoYa, las cotizaciones pueden estar entre los $ 1.515 y los $ 1.550.