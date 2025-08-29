Mercado Pago: el truco para ganar hasta 1 millón de pesos sin poner plata

La billetera Mercado Pago brinda a sus usuarios una manera sencilla de incrementar sus ingresos y obtener una suma de hasta $ 1 millón. El "truco" para conseguir esto sigue vigente en este mes de agosto y consiste en recomendar la billetera a otras personas.

La plataforma creada por Marcos Galperin ya tiene en la Argentina unos 10 millones de usuarios y brinda funcionalidades variadas. Entre ellas, pagos mediante códigos QR sin necesidad de utilizar dinero físico, tarjeta prepaga, y opciones de inversión. Además, la cuenta remunerada de Mercado Pago es muy popular, porque permite generar ingresos adicionales al mantener fondos depositados en la aplicación.

Mercado Pago: cómo ganar hasta 1 millón de pesos

El sistema para aumentar las ganancias en la billetera virtual es el que se explica a continuación: por cada usuario que utilice la aplicación de Mercado Pago para realizar pagos, recargar la tarjeta SUBE o el celular, se acreditarán $ 10.000 en la cuenta del usuario que lo recomendó. Pero hay que tener en cuenta que hay un límite máximo de hasta 100 referidos.

Dentro de la app de Mercado Pago se puede ver un mensaje que dice: "Recomendá la app y ganá $ 10.000". Si no se encuentra esa leyenda a primera vista, hay que ingresar, en la barra inferir de la aplicación, a la sección "Beneficios". Si no, en el menú principal buscar la opción "Invitá y ganá".

Mercado Pago ofrece la posibilidad de ganar hasta $ 1.000.000 con su sistema de usuarios referidos.

Tras pulsar sobre el mensaje "Recomendá la app y ganá ·$ 10.000", la billetera dirige al usuario a un icono de WhatsApp, donde puede copiar y enviar el enlace de descarga de Mercado Pago a sus contactos.