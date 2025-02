Argentinos crearon un juego, fueron premiados y ahora llegan a las "grandes ligas"

Hacerse un lugar en la competitiva industria de los videojuegos no es sencillo. Pero un grupo de jóvenes argentinos logró lo que para muchos parecía imposible: crear un estudio de desarrollo desde cero, lanzar un juego premiado internacionalmente y ahora llevarlo a las plataformas más importantes.

"I See Red", el primer título de Whiteboard Games, ya está disponible para agregar a la lista de deseos en Nintendo Switch, con lanzamiento confirmado para el 26 de febrero, a través de RedDeerGames. El juego, que ya triunfa en Steam (PC), es un juego de acción y disparos con una estética dicromática única ambientado en el año 2621.

Del aula a emprender

"Todos tenemos una muy fuerte conexión al mundo del gaming desde nuestra infancia. Eso evolucionó en una pasión ardiente que nos llevó a conocernos en una facultad de videojuegos, ver que teníamos muchos gustos en común y decidir convertirnos en emprendedores como socios y amigos", explica Luciano Musella, presidente de Whiteboard Games.

El origen de este éxito se remonta a marzo de 2020, en pleno inicio de la pandemia. "Empezamos a crear 'I See Red' como tesis de graduación. Y al ver las reacciones de compañeros y profesores, decidimos continuar el desarrollo del juego", recuerda Musella.

Sin embargo, el camino no estaba libre de obstáculos. "Como recién graduados, sentíamos la obligación de conseguir un empleo. Por eso, nos propusimos buscar financiación para impulsar nuestro emprendimiento", explica el presidente de Whiteboard Games. Así conocieron a la aceleradora de startups Neutrón, con sede en Mar del Plata, que apostó por la creación de una compañía argentina de videojuegos.

I See Red tiene una particular propuesta estética que lo hace destacarse entre los títulos de acción.

Lo que comenzó como un proyecto académico de un pequeño grupo hoy es un equipo con 32 profesionales de múltiples disciplinas: programación, arte, diseño de niveles, animación y efectos especiales, entre otras. "El staff está compuesto por profesionales de la industria local argentina, excompañeros de facultad e incluso los mismos profesores que nos enseñaban", destaca Musella.

El estudio también mantiene un programa de pasantías para desarrollar el talento local y fortalecer el ecosistema de desarrollo de videojuegos local.

Éxito internacional

El camino hacia el reconocimiento global no fue sencillo. "Lo más difícil fue conseguir el primer 'publisher', ya que tuvimos que probar nuestra valía ante el mundo", reconoce Musella. Sin embargo, el talento argentino logró asociarse primero con la alemana Gameforge para el lanzamiento en PC, y ahora con RedDeer Games de Polonia para Nintendo Switch.

Los resultados no tardaron en llegar: "I See Red" obtuvo el primer premio en la categoría Mejor Primer Videojuego en los Premios EVA 2021 de Argentina, fue reconocido como "Most Eye-Poppingly Beautiful Game" durante la Rogue Jam de IGN en 2022, y ganó como "Mejor diseño y arte visual" en los Indie Development Awards de GameConnection x ChinaJoy.

Además, el juego cuenta con el Sello del Buen Diseño argentino como producto digital de exportación, un reconocimiento del gobierno nacional.

El personaje principal del juego I See Red.

Lo que viene

El lanzamiento en Switch representa "un enorme hito y, personalmente, también un sueño de la infancia", confiesa Musella, y agrega: "El género del juego se adapta a la perfección a la forma en la que el jugador interactúa con esta consola".

Pero la ambición del estudio argentino va más allá. "Desde hace ya más de 2 años estamos trabajando en un proyecto enorme, ambicioso y nunca antes visto en la industria. Nos quedan un par de años más para que pueda ver la luz. Es un gran riesgo, pero muy emocionante, ya que apuntamos a poner en el mapa a la industria de videojuegos argentina con un título de referencia", adelanta.

Para Musella, el crecimiento de la industria local es fundamental: "La industria de videojuegos es el medio de entretenimiento más grande del mundo, más que el cine, televisión y música combinados. Es fundamental hacer todo para que crezca en el país, porque tiene un gran potencial de generar empleo e ingresar dólares".