WhatsApp lanzó un cambio clave para las fotos de perfil: así se puede aprovechar

WhatsApp, el mensajero instantáneo más utilizado en el mundo, lanzó una actualización que implica un gran cambio para la manera en que se muestran las fotos de perfil de los usuarios.

La modificación está pensada para mejorar la privacidad de los usuarios y hace posible seleccionar individualmente los contactos que tendrán acceso a ver la imagen de perfil y otros datos personales. Esta mejora proporciona una personalización detallada de la privacidad, dado que permite a los usuarios tener un control más preciso sobre quiénes ven su información.

Anteriormente, las opciones de privacidad para la foto de perfil de WhatsApp se limitaban a configuraciones más amplias como "Todos", "Mis contactos" o "Nadie". La nueva actualización trae consigo la opción de especificar contactos individuales para compartir o excluir en la visualización.

WhatsApp: cómo ocultar la foto de perfil

Para elegir a qué usuarios mostrar o no la foto de perfil en WhatsApp, hay que realizar los siguientes pasos:

Entrar a la configuración de privacidad en la aplicación.

Elegir la opción " Mis contactos, menos en la opción de foto del perfil ".

". A continuación, se pueden seleccionar qué contactos no podrán ver la foto de perfil.

WhatsApp ahora permite elegir qué usuarios podrán ver nuestra foto de perfil.

WhatsApp: cómo activar el "modo espía"

El mensajero de Meta tiene una configuración que muchos usuarios desconocen, y que permite desactivar las notificaciones de lectura. Esto hará que el usuario pueda leer mensajes sin que su interlocutor virtual lo sepa. Para esto hay que seguir los siguientes pasos:

Ingresar a la configuración de WhatsApp y dirigirse a " Cuenta ".

". Entrar en el apartado "Privacidad". Allí aparecerá la opción "Confirmaciones de lectura", que habrá que demarcar.

Ni Bitcoin ni Ethereum: esta es la criptomoneda que es furor y no para de subir

Tras realizar el cambio, ya no funcionará el doble tilde azul popularmente conocido como "el visto". Nuestros contactos no sabrán si leímos sus mensajes ni si vimos sus estados de WhatsApp. En contrapartida, tampoco podremos saber si alguien vio o no nuestros mensajes ni si revisaron nuestros estados.