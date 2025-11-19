Se estima que p ara el 2030, España, Italia, Reino Unido, Polonia, Países Bajos, Turquía, Alemania, Francia, Suecia y Bélgica gastarán 233.000 millones de dólares solo en compras online. Tan solo en España se gastarán 15.500 millones de dólares, según el informe de Deloitte y Google.

Con este panorama las grandes empresas y corporaciones plantean nuevas estrategias para conquistar todos los segmentos posibles.

Amazon, el marketplace norteamericano más conocido del mundo, avanza en su estrategia para dominar el comercio electrónico en España con el lanzamiento de Amazon Haul, disponible desde el 1 de octubre. La nueva tienda ofrece miles de productos baratos para competir de frente con Shein, Temu y AliExpress.

La compañía explicó su objetivo con una declaración clave. Ruth Díaz, directora general de Amazon en España, afirmó: “En Amazon, innovamos cada día para responder a lo que los clientes quieren y necesitan; y sabemos que encontrar buenos productos a precios muy bajos es importante para nuestros clientes en España”.

“Estamos encantados de poder ofrecer aún más opciones para ahorrar, a través de Amazon Haul, sin renunciar a la confianza, seguridad y la atención al cliente que ofrece Amazon” concluyé.

La plataforma opera en versión web y móvil. Ofrece su propio sistema de compra, búsqueda, carrito y pago. Además, incluye categorías como moda, hogar, deporte, belleza y accesorios.

Amazon despide a 1200 empleados en el país como parte de un ajuste global. El recorte y genera fuertes reacciones. Fuente: Shutterstock

¿Qué productos ofrece Amazon Haul y cómo se diferencia de Shein, Temu y AliExpress?

Amazon Haul permite acceder a cientos de millones de productos baratos en más de 30 categorías. Incluye moda, hogar, tecnología simple, accesorios y artículos para el día a día. Todos los precios están pensados para competir en el mercado más económico.

Frente a los gigantes chinos, cada plataforma tiene su foco claro. Shein se especializa en moda; mientras que Temu y AliExpress ofrecen catálogos generalistas.

Por catálogo y estrategia, Amazon Haul se perfila como una alternativa fuerte. Mantiene precios bajos pero desde un entorno de compra conocido, confiable y con verificaciones de calidad.

Acceso, precios, envíos y devoluciones: así funciona Amazon Haul en España

Los clientes pueden entrar a Amazon Haul desde la web o desde la app de Amazon. Basta escribir “Haul” en la barra de búsqueda o acceder desde el menú principal.

Precios pensados para competir

Todos los productos cuestan menos de 20 euros, y la mayoría no supera los 10 euros. También existe el distintivo “precio increíble”, con artículos desde un euro. Además, ofrece descuentos por monto:

5% en pedidos desde 30 euros.

10% en pedidos desde 50 euros.

Envíos según el importe

Amazon Haul no opera con beneficios Prime. Su logística funciona de manera independiente. Los envíos son gratuitos en compras superiores a 15 euros. Si el pedido es menor, el coste es de 3,50 euros.

Los plazos de entrega son más largos que los de Amazon tradicional. Por norma general, los pedidos llegan en dos semanas o menos.

Devoluciones simples y sin etiquetas

Todos los productos cuentan con las garantías de Amazon. La empresa señaló que “los clientes pueden tener la certeza de que recibirán productos seguros y conformes con todas las normativas aplicables y las políticas de Amazon”.

Las devoluciones son gratuitas durante los 15 días posteriores a la recepción. En muchos casos no hace falta imprimir etiqueta. El cliente puede llevar el artículo a puntos como SEUR o Celeritas, donde realizan el embalaje final.

Un modelo global que aterriza en España tras su éxito en otros países

Amazon Haul llega a España luego de una buena acogida internacional. El servicio se lanzó antes en Estados Unidos, Reino Unido y Alemania, donde logró consolidarse entre usuarios que buscan precios bajos sin perder confianza en la plataforma.

Fuente: Archivo