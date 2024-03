Tecnologías de vanguardia y negocios: lanzan programas ejecutivos con formación integral

El avance de las tecnologías digitales se produce de una manera cada vez más acelerada. Esto se puede ver claramente en ramas como la inteligencia artificial, blockchain e internet de las cosas (IoT), que abren nuevos mercados y oportunidades de negocios, a la vez que plantean nuevos desafíos y riesgos para las organizaciones.

En este marco, los profesionales de todos los ámbitos, no solo los relacionados con la tecnología, deben asumir la necesidad de una capacitación continua y de calidad para entender los cambios que llegan y mantenerse competitivos en sus actividades.

En respuesta a esta exigencia, Risk Hub Americas (www.riskhubamericas.ai), una autoridad destacada en la capacitación profesional y programas ejecutivos que abarcan los aspectos legales y técnicos de la regulación y el compliance, con un enfoque especial en las innovaciones tecnológicas, anunció sus cursos de formación para este 2024.

"Mantenerse a la vanguardia es esencial para profesionales en todas las industrias. Con desafíos y oportunidades emergentes cada día, la habilidad de gestionar riesgos de manera eficaz se convierte en fundamental", señaló Victoria Rodríguez Carmona, Directora Ejecutiva y Co-Fundadora del Hub. Y agregó: "Este año, el evento se lanza desde los Estados Unidos para abarcar todo América Latina, y también el mercado de Miami, el cual en su gran mayoría, especialmente para el sector financiero, siempre mira al sur. Una novedad importante es que el primer programa de 2024, AI Risk, será gratuito, ya que es el lanzamiento de este Hub que cubre toda América".

Victoria Rodríguez Carmona, cofundadora de la plataforma Risk Hub Americas.

Hub Americas tiene entre sus fundadores también a Belkis López, quien se desempeña como Head of Sales and Marketing y es Founder de Chlobe; y a Jairo Namur, quien es Director Académico, además de Founder & Chief Commercial Officer de Intelligence for Action LLC.

Risk Hub Americas: programas ejecutivos de 2024

La propuesta de Risk Hub Americas consiste en cinco programas ejecutivos a abarcan las temáticas en auge y que están cambiando el escenario corporativo, social y tecnológico en la actualidad:

AI Risk

Comprende una serie de tres encuentros en los cuales los expertos en IA, riesgo, compliance y ciberseguridad compartirán sus conocimientos.

Este programa brinda a los asistentes ideas sobre consideraciones éticas, implicaciones legales y requisitos de cumplimiento. También permite explorar ejemplos del mundo real, marcos de gobernanza y estrategias para la identificación y mitigación de riesgos.

Consta de una duración total de 6 horas, con encuentros de 2 horas que se realizarán los miércoles 3, 10 y 17 de abril.

Crypto Compliance

Es un programa ejecutivo que abarca los riesgos, mejores prácticas, tecnología crypto y el marco legal, que ofrece una experiencia global, bilingüe y certificada.

Cuenta con cinco módulos esenciales que permiten adentrarse en los aspectos criptográficos fundamentales, explorar el panorama regulatorio en constante cambio, dominar la construcción de un Programa de Cumplimiento Criptográfico, analizar los riesgos en la banca y las fintech, y obtener perspectivas prácticas con casos de la vida real.

La cursada tiene una duración total de 10 horas. Se realizará en encuentros de 2 horas los días 29 de mayo, 5, 12, 18 y 26 de junio.

Los cursos de Risk Hub Americas son online, bilingües e impartidos por líderes de la industria.

Financial Risk and Technology

Se trata de un Programa de Maestría en Ciberseguridad con cinco módulos completos. Abarca desde sentar las bases de los principios de ciberseguridad hasta explorar paisajes avanzados de amenazas, cumplimiento normativo, gestión de riesgos y simulaciones prácticas.

Permite a los profesionales fortalecer su experiencia para navegar por el siempre cambiante panorama de la ciberseguridad y mejorar sus conocimientos y capacidades.

De 10 horas totales de duración, su cursada se realizará en encuentros de 2 horas cada uno, los días miércoles 4, 11, 18, 25 de septiembre y 2 de octubre.

Financial Risks and Technology in Banking

Este es un programa ejecutivo de tres módulos tiene como objetivo equipar a los participantes con una comprensión integral de los riesgos financieros en el sector bancario que son exacerbados por los avances tecnológicos. Cubre el impacto de la tecnología, los riesgos asociados y las estrategias para aprovechar la tecnología para gestionar y mitigar eficazmente estos riesgos en las operaciones bancarias.

Se realizará en módulos de 2 horas los días miércoles 16, 23, 30 de octubre. Así, su duración total es de 6 horas.

Financial Risks and Technology in Fintech

Este programa ejecutivo está estructurado en tres módulos. En ellos se profundiza en los riesgos financieros únicos derivados de la tecnología dentro del sector Fintech. Cubre el impacto de los avances tecnológicos, los riesgos asociados, consideraciones regulatorias y estrategias para aprovechar la tecnología en la mitigación de riesgos en las operaciones Fintech.

El desarrollo de este programa, de una duración total de 6 horas, tendrá lugar en encuentros de dos horas a realizarse los miércoles 6, 13 y 20 de noviembre.

Ante cambios tecnológicos rápidos, la formación y actualización constantes es clave para los profesionales.

Formación indispensable para profesionales

Se trata de eventos completamente online, bilingües y certificados, impartidos por destacados líderes de la industria y que ofrecen una oportunidad excepcional para comprender la avanzada tecnológica y adquirir conocimientos prácticos sobre la gestión de riesgos en contextos reales.

Están dirigidos a todas las industrias, entre las que se destacan firmas de servicios financieros, Fintechs, de servicios contables, consultoras y empresas del segmento IT.

"Hoy, Risk Hub Americas es una plataforma integral abarca la formación, el networking y el intercambio de conocimientos para profesionales que buscan perfeccionar sus habilidades en la gestión de riesgos y potenciar el crecimiento de su carrera", indicó Victoria Rodríguez Carmona.

Los programas se crearon en colaboración con expertos en compliance, prevención de lavado de dinero, riesgo, ciberseguridad, criptomonedas, inteligencia artificial y nuevas tecnologías. La iniciativa cuenta con el respaldo de Fooodman CPAs & Advisors, la Cámara Argentina de Fintech, la Cámara Uruguaya de Fintech, Fintech Perú, Holland & Knight, Chaindots, CSMB, Areté, la Cámara de Agentes de Bolsa y la Cámara de Comercio Digital y Blockchain, entre otros aliados de prestigio.

Quiénes estarán presentes en las formaciones

Entre los ponentes confirmados están: Andrés Sarcuno (Forensic Service Practice Leader Cono Sur en Deloitte), Alejandro Picos (Co-Founder y CEO de Intellixens), Leandro Loss (Principal Data Scientist en QuantaVerse AMLRS), Alfonso Martel (Head Of Compliance en Lemon Cash), Ana María de Alba (Founder & CEO en CSMB, Co-Founder & Chief Product Strategy en RiskRator), Delfina Chain (Founder & CEO de Chaindots), Jairo Namur (Founder, Chief Commercial Officer de Intelligence for Action LLC) y Ramiro Prudencio (Partner, Global Director of Communications de McKinsey & Company).

Más información sobre los programas ejecutivos de 2024 de Risk Hub Americas, en: www.riskhubamericas.ai