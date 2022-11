Sueldos en dólares: qué empresas los ofrecen, cómo encontrar las búsquedas y qué hay que saber para empezar

Cada vez parace mejor idea trabajar como freelancer para el exterior en Argentina, principalmente por la posibilidad de dolarizar el salario y de obtener ingresos mayores que ofrece esta modalidad laboral. Pero los últimos anuncios del Gobierno también fomentan estas actividades .

El ejemplo más claro está en el proyecto del "monotributo tech" que se presentó a principios de octubre para ampliar el límite no liquidable que tienen los freelancers que trabajan para el exterior, con el objetivo de que suba de u$s 12.000 a u$s 30.000 .

Pero mientras se espera a la aprobación del nuevo proyecto, la realidad es que los trabajadores del sector cuentan con otras posibilidades para traer divisas sin tener que liquidarlas en el mercado oficial .

cómo empezar a ser freelancer para el exterior

El primer punto es el de conseguir trabajo como freelancer, algo que se puede lograr actualmente por medio de varios sitios web y que es especialmente fácil para profesionales IT -aunque también se buscan trabajadores de otros sectores-.

Freelancer.com : es la más usada en el mundo y tiene empleos de todo tipo. Hay casi 700.000 argentinos registrados

: es la más usada en el mundo y tiene empleos de todo tipo. Hay casi 700.000 argentinos registrados Guru.com : lidera el mercado laboral relacionados con programación

: lidera el mercado laboral relacionados con programación Workana.com : creada en Argentina, ofrece ofertas de variados rubros, desde informática hasta diseño y redacción

: creada en Argentina, ofrece ofertas de variados rubros, desde informática hasta diseño y redacción Seeds.co: esta startup local se enfoca en puestos ejecutivos

se buscan especialistas en tecnología, diseño, arquitectura, marketing e incluso comunicaciones, mientras que la mayoría de los trabajos pide buen nivel de inglés (o del idioma del país para el que se vaya a trabajar)

cómo liquidar los ingresos sin problemas

Por otro lado,

Cómo se explicó anteriormente, es posible a día de hoy ingresar u$s 12.000 de forma oficial sin tener que liquidar las divisas en el mercado oficial cambiario. Esto significa que es posible tener un sueldo de hasta $ 290.000 por mes (u$s 1000 según la última cotización del dólar blue) ya que no se venden los dólares en el mercado oficial .

Además, se puede ingresar el dinero como monotributista ya que según el reglamento de la AFIP se puede aplicar a esta calificación siempre y cuando ingresos no superan los $ 3,27 millones al año . En caso de hacerlo, se pasa a facturar como trabajador autónomo y esto tiene un 27% de impuestos para la seguridad social.

Pero en caso de que el trabajo en cuestión sea de remuneración más alta -por lo que se llega rápido al límite de u$s 12.000 sin liquidar-, existen varias opciones para los freelancers para seguir ingresando divisas sin problemas.

Entre las plataformas más populares para hacer esto está Bitwage, una empresa que llegó hace poco a la Argentina y ya se proclama como una de las mejores plataformas más completas para realizar operaciones en el exterior .



" Somos la plataforma pionera en pago de honorarios en criptomonedas que brinda a trabajadores, freelancers o exportadores de servicios la libertad de elegir la mejor opción para cobrar sus ingresos provenientes del exterior, ofreciendo el servicio más completo, rápido y económico del mercado ", aseguran en su web oficial.

Otra opción es Vibrant, un proyecto cripto desarrollado sobre la red de Stellar que permite pasar de dinero en efectivo a cripto y de cripto a efectivo al instante y sin costo.

Un dato no menor es que permite operar con USDC, es decir, una de las criptomoneda estables más seguras del mundo al estar asociadas con la multinacional cripto Coinbase.