Son las carreras del futuro y los estudiantes las están cursando hoy: cuáles son

Hablar de la transformación del mercado laboral ya es referirse a una acción pasada. Hace años que la digitalización se convirtió en el andamiaje del mundo actual. Sin embargo, la pandemia de Covid en 2020 contribuyó a acelerar este proceso de una forma impensada y hoy se requieren nuevas áreas de formación que se enfoquen en necesidades y demandas no cubiertas.



El gran desafío de la educación universitaria es saber adaptarse a estos nuevos tiempos y lograrlo con la velocidad que requieren el mercado laboral y las nuevas generaciones, quienes hoy comienzan a elegir cada vez más las carreras técnicas. Un ejemplo de ello es que la cantidad de egresados del secundario que se inscriben en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) para estudiar alguna de sus carreras -Ciencia Política, Comunicación Social, Relaciones del Trabajo, Trabajo Social o Sociología- disminuyó un 40% en los últimos 7 años. El dato se desprende de un análisis realizado por el Centro de Datos de Chequeado sobre una base de datos de la UBA que muestra las inscripciones al Ciclo Básico Común (CBC) realizadas entre 2016 y 2022.

Con el foco en formar a los profesionales del presente y futuro, las universidades argentinas suman nuevas modalidades y herramientas, crean nuevas carreras de grado y actualizan las ya existentes para preparar a sus graduados para un mundo complejo y cambiante.

Negocios digitales

Una de las nuevas carreras de grado que más se repite en las distintas universidades es la Licenciatura en Negocios Digitales, una carrera cuyo enfoque varía según la casa de estudios pero cuyo foco está en el desarrollo y gestión de modelos de negocios en entornos digitales. "Producto de la pandemia hay una mirada más profunda sobre el mundo digital e informático. Todos hemos comprobado, luego de vivirlo en primera persona, que lo digital es necesario para todo. En Austral, dentro del mundo de las ciencias empresariales, lanzamos la carrera de negocios digitales y hoy es la carrera que los jóvenes más eligen", cuenta Ignacio García Costa, Director de Admisiones de carreras de grado de la Universidad Austral.

"El mundo de hoy nos lleva a tener que desarrollar capacidades diferentes a las de antes y las universidades tenemos el desafío de tener que estar atentas a las profesiones del mañana, que van a necesitar trabajadores formados en nuevas áreas. Por eso además de crear nuevas carreras, nos encontramos actualizando constantemente los contenidos de las carreras que ya existen para que se adapten a las nuevas dinámicas", agrega.

En la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), la Licenciatura en Negocios Digitales se abre en agosto de este año y a pesar de iniciarse a mitad de año ya suscitó interés. "Tuvimos que cerrar el cupo porque la demanda fue impresionante y eso que agosto no es el momento más fuerte de inscripciones. Es una carrera que surge motivada por el mercado laboral y su necesidad de perfiles de ciencias económicas pero con un gran componente de negocios digitales: programación, ciencias de datos, diseño y experiencia del usuario", cuenta Ariel Vázquez, director de la carrera.

"El campo profesional para trabajar es en corporaciones, tanto nacionales como multinacionales, o para emprender. La carrera tiene un gran foco en el emprendimiento, la industria digital tiene pocas barreras de entrada a la hora de emprender, no necesitás invertir en grandes máquinas, hoy la infraestructura es tener la idea y luego conseguir los capitales. Tiene también orientación a corporaciones que se están digitalizando como los bancos o en empresas nativas digitales. La inserción laboral es superamplia porque es transversal", explica Vázquez.

Por su parte, en la Universidad Católica Argentina (UCA), la Licenciatura en Gestión de Negocios Digitales se implementó primero en la sede en Rosario en 2021 y ahora llega a Buenos Aires en 2023. "La carrera de Administración de Empresas es la carrera con más alumnos de la universidad. Pero ahora el mundo empresarial se orienta a los negocios digitales porque la actividad empresarial se digitalizó, no hay aspecto sin digitalizar, por eso creamos una nueva carrera", explica Carlos Newland, decano de la Facultad de Ciencias Económicas. Esa misma facultad lanzará en 2023 dos nuevas carreras orientadas a los negocios y las empresas: la Licenciatura en Gestión de Negocios del Entretenimiento, que se refiere a la gestión de entretenimiento tanto deportivo, musical, espectáculos, y la Licenciatura en Economía Empresarial, con un fuerte enfoque en el campo financiero y en el campo de la microeconomía aplicada a proyectos.

"Los graduados de la Licenciatura en Gestión de Negocios del Entretenimiento contarán con las habilidades, destrezas y competencias necesarias para hacer que los negocios pertenecientes al sector del entretenimiento sean atractivos, productivos y rentables. También podrán analizar e implementar las nuevas tecnologías y detectar aquellas oportunidades de negocios que permiten estar siempre en la vanguardia", puntualiza la Directora del Departamento de Administración de la Facultad, Sandra Vanessa Welsh.

"La Licenciatura en Economía Empresarial pone foco en las decisiones en la empresa, partiendo del marco de análisis económico", explica la Directora del Departamento de Economía y Finanzas, Patricia A. Saporiti. "Quien se gradúa de la Licenciatura en Economía Empresarial puede comprender la coyuntura económica nacional e internacional en la que se desarrolla la empresa, interpretar la naturaleza de los mercados en los que trabaja y sus regulaciones, analizar nuevas tecnologías y oportunidades de negocios, y tomar decisiones que se refieren al uso eficiente de la información", agrega.

Pero como, además de la formación académica, hay ciertas herramientas, como saber inglés, que se volvieron fundamentales en el mercado laboral, la UCA ofrece en todas las carreras de la Facultad de Ciencias Económicas la opción de obtener el título de Management Global. "Les permitimos cursar parte de la carrera en inglés porque muchos de los graduados se van a trabajar afuera. Son seis materias con profesores nativos que los alumnos pueden optar por cursar para obtener este título. Creemos que el nuevo graduado necesita un nivel de inglés más profesional para poder desarrollarse con soltura en ese idioma si lo desea", concluye Newland.

Saber analizar los datos

Otra de las carreras que más prolifera en las universidades es la Licenciatura en Ciencias de Datos. La Universidad de Buenos Aires (UBA) incorporó esta carrera en 2020. "En la Facultad de Exactas tenemos una Licenciatura en Matemática Aplicada que tiene 40 años y veíamos la necesidad de reformarla. Empezamos a discutir y frente a la revolución de los datos el escenario cambió, lo que nos llevó a la creación de una nueva carrera", cuenta Pablo Groisman, director de la carrera.

"Siempre hubo necesidad de formar gente en estadística y hay un déficit grande, es una gran deuda del país y ahora con la explosión de los datos, aumentó: se calcula que hay entre 2000 y 3000 puestos vacantes en el sector. Hay una necesidad que no estamos supliendo, y estos números son solo del sector privado, ni hablar del mundo de la investigación", explica Groisman. "En general estas carreras tienen perfiles muy distintos según la universidad. El nuestro es muy de la Facultad de Exactas, es un tercio de matemática, un tercio de computación y un tercio de datos. En 2021 tuvimos la primera inscripción de alumnos en la facultad (que ya habían completado el CBC) y están explotando las matrículas, tenemos 400 estudiantes que ya están cursando y en marzo 2022 se anotaron 600 para el CBC de la carrera. Pasamos a ser la carrera con más inscriptos en dos años dentro de la facultad de Exactas", concluye Groisman.

En la UCA, la carrera se abrirá en marzo de 2023. "Es una carrera que depende de la Facultad de Ingeniería y surge de una necesidad que hoy existe en muchos ámbitos y que pude comprobarlo en primera persona gracias a mi trabajo como Machine Learning Principal Engineer en Accenture para América latina. Tanto en Accenture como con colegas de otras empresas empezamos a notar una demanda real mundial orientada a ciencias de datos que la estamos cubriendo de una manera heterogénea, con perfiles de otras carreras que toman estas posiciones pero no especialistas", explica Ricardo Di Pasquale, director de la carrera.

"En nuestro caso la carrera está orientada al mundo de la aplicación, no es tanto de la ciencia sino desde la ingeniería, el objeto es levemente diferente. Vamos a usar ciencia pero con el enfoque de aplicarla, desde el primer día de clase se van a a relacionar con el objeto de estudio que son los datos, buscando extraer hasta la última gota de conocimientos de ese activo tan importante", cuenta. "Si me paro desde lo profesional, lo que está ocurriendo a nivel mundial nos sobrepasa porque de ninguna de las carreras de datos vigentes hoy hay egresados, todos la están cursando, entonces tenemos una dinámica de trabajo con equipos sumamente heterogéneos y tenemos en la universidad esa responsabilidad de formar estos perfiles", destaca.

Con una fuerte base en tecnología y enfoque de negocios, la Universidad Di Tella lanzó en 2020 la Licenciatura en Tecnología Digital. "Empezamos a notar una demanda fuerte del mercado, primero de las empresas de base tecnológica como MercadoLibre o Globant, pero luego en otras empresas, perfiles que tuvieran una fuerte formación en computación pero interdisciplinaria, con habilidades de negocios", explica Agustín Garavano, director de la carrera. "En mi caso estudié Computación y salimos muy especializados en la parte técnica pero en desventaja con la parte de negocios, y hoy necesitamos estos líderes que sepan cómo funciona una empresa y también habilidades de diseño de producto y neurociencia", subraya. "Desde el primer año la inscripción superó por mucho las expectativas que teníamos y creemos que ayudó la pandemia, la transformación se aceleró por la fuerza", concluye.

Nueva modalidad

En la Universidad del CEMA más que una nueva carrera de grado, lo que empezará a operar desde 2023 es una nueva modalidad de carrera y primera en su tipo en el país. Lo que se conoce en Estados Unidos como Bachelor of Arts (BA) desembarcará en Argentina como la Licenciatura en Artes Liberales y Ciencias, una modalidad que se convierte en un gran aliado para aquellos que deciden iniciar el camino universitario pero aún no tienen definido que les gustaría hacer.

"De acuerdo a la Secretaría de Políticas Universitarias, el 22,7% de los estudiantes cambiaron de carrera en su segundo año de cursada, de los cuales el 9,9% lo hizo hacia una oferta de diferente rama que la elegida inicialmente. En la Universidad del CEMA siempre tenemos acceso a lo que pasa en el mercado y vamos evaluando a la vez qué pasa con los chicos. El mercado es hoy, pero los chicos son el mañana, hay que mirar hacia delante qué se va requerir, pero uno puede empezar a percibir tendencias", explica Cynthia Wilner, Secretaria Académica de la UCEMA, sobre por qué decidieron incluir este tipo de carrera en la universidad.

"Lo que más se destaca del BA es la libertad que les da a los alumnos en la elección de sus estudios, se trata de poner al estudiante en el centro del proceso. Cuando entrás a la carrera no tenés que tener definido qué orientación querés seguir, recién lo declarás en segundo o tercer año. Vas eligiendo los majors y los minors y armando tu propio camino, por lo que el ingreso a esta carrera no supone tan solo la incorporación a una facultad o carrera específica, sino el ingreso al College Ucema que agrupa todos los cursos de grado de la universidad", destaca Jorge M. Streb, director de la Licenciatura.

Por otro lado, a partir de 2023 la Ucema ofrecerá también la carrera de Actuario, con un programa que capacitará a los alumnos en herramientas de análisis estadístico y financiero vinculadas a las ramas de economía y la administración, junto con el desarrollo de habilidades técnicas y tecnológicas que les permiten interactuar con una amplia gama de áreas, entre las que se encuentra el marketing, la administración y las finanzas, entre otras.

Diseñar entornos virtuales

Uno de los grandes desafíos de las universidades no es solo adaptarse a las tendencias, sino adelantarse. Y en un mundo que va hacia cada vez más experiencias virtuales, en la UADE lanzarán en 2023 la Licenciatura en Diseño de Productos Interactivos y de Realidad Virtual, primera de su tipo en América latina.

"La carrera nace de una necesidad de la universidad de generar propuestas educativas con tendencias tecnológicas nuevas como la realidad virtual, la realidad aumentada, Internet de las cosas y productos que sean interactivos", cuenta Juan Gil, director de la carrera. "Soy Diseñador Industrial e hice una maestría sobre este tema y mi tesis es sobre realidad virtual, lo que me llevó a sumergirme en la temática y a darme cuenta que hay un universo en la Argentina de empresas tecnológicas y unicornios que hoy necesitan estos perfiles", agrega Gil.

En una línea similar, la Universidad de San Andrés, lanzó en 2021 la carrera de Ciencias del Comportamiento y la Ingeniería en Inteligencia Artificial en 2022, hoy únicas en el país. "En ambos casos, el objetivo fue incorporar disciplinas innovadoras, en la vanguardia del conocimiento, para satisfacer necesidades de formación que no estaban siendo cubiertas en nuestro país", explica Lucas Grosman, rector de la universidad. "Los graduados de estas carreras podrán encarar los desafíos que se les presenten desde un enfoque apoyado en tres pilares fundamentales: el primero, una rigurosa formación analítica; el segundo, una mirada amplia e interdisciplinaria; y, el tercero, una mentalidad innovadora. Esta base formativa les servirá para aportar soluciones creativas e integrales frente a los escenarios complejos, novedosos y cambiantes que caracterizarán su vida profesional en los próximos años", concluye.