En esta noticia La presunta filtración masiva de datos

En las últimas horas, se difundió en la Dark Web una serie de archivos que presuntamente son bases de datos masivas con información de argentinos. Estos archivos, según denuncian quienes los publicaron, provendrían de una empresa privada y contendrían información detallada tomada de organismos públicos, registros automotores y hasta empresas de telecomunicaciones.

En respuesta a esta denuncia, desde ARCA (Agencia de Recaudación y Control Aduanero) emitieron un comunicado que rechaza las afirmaciones vertidas en las redes.

“Ante las versiones que circulan sobre una supuesta filtración de datos de ciudadanos argentinos, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) desmiente cualquier incidente que comprometa la seguridad de la información administrada por el organismo”, afirmó el organismo recaudador.

Y agregó: “ARCA confirma que no se ha detectado ningún acceso no autorizado, vulneración de sistemas ni compromiso de las bases de datos de los contribuyentes. Asimismo, se aclara que los datos presentados en la supuesta filtración no corresponden a información confidencial ni amparada por el secreto fiscal”.

Asimismo, subrayaron que “el organismo monitorea de manera continua su infraestructura tecnológica y aplica las mejores prácticas en materia de protección de datos, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información”.

Hackers publicaron en la Web información presuntamente confidencial de argentinos.

La presunta filtración masiva de datos

Según detalló la agencia Noticias Argentinas, en la descripción de su publicación en la Dark Web, los hackers especificaron: “La filtración incluye el código fuente de sus sitios web, aplicaciones internas y bases de datos con información sensible de ciudadanos argentinos. Probablemente más de 1 TB”.

Y, según anunciaron, la información contendría “teléfonos, correos electrónicos, direcciones, salarios, relaciones laborales, etc. de los ciudadanos”.