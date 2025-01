Por qué dejó de funcionar TikTok en Estados Unidos: el mensaje de Trump que puede cambiarlo todo

A horas de la asunción de Donald Trump como presidente en los Estados Unidos, TikTok ya no aparece visible en las principales tiendas de aplicaciones, como iOS y Google Play.

Esta medida surgió a causa de una ley (ByteDance) que exige a la empresa matriz vender la app o aceptar su cierre definitivo , por lo que la red social de origen china dejó de funcionar en territorio estadounidense.

Durante la noche del sábado, los usuarios no pudieron utilizar los servicios de TikTok. Al ingresar, no podían desplazar ni mirar videos o imágenes. "Se promulgó una ley que prohíbe TikTok en Estados Unidos. Desafortunadamente, eso significa que no puedes usar TikTok por ahora", fue el mensaje que recibieron en sus pantallas.

Posteriormente, desde la compañía enviaron otro mensaje, en donde resaltaron que el arribo de Trump podría ser beneficioso para modificar la resolución. " Somos afortunados de que el presidente Trump haya indicado que trabajará con nosotros en una solución para restablecer TikTok una vez que asuma el cargo ", señalaron.

No obstante, desde este domingo TikTok quedó prohibida en Estados Unidos. Incluso, la Corte Suprema de dicho país, que avaló el cierre de la red social, explicó que la ley no atenta contra el derecho a la libertad de expresión .

TikTok ya no funciona en Estados Unidos

Para los jueces, "no hay duda de que, para más de 170 millones de estadounidenses, TikTok ofrece una importante vía para expresarse". Sin embargo, los magistrados remarcaron que el "Congreso determinó que la cesión (de la propiedad) es necesaria para abordar sus bien fundadas preocupaciones sobre la seguridad nacional en cuanto a las prácticas de recopilación de datos y su relación con un adversario extranjero ".

Qué dijo Donald Trump sobre el cierre de TikTok

El presidente electo aseguró que probablemente dará una prórroga de 90 días a TikTok para llegar a un acuerdo y así evitar su prohibición en Estados Unidos.

La llegada de Trump a la Casa Blanca le da una cierta esperanza a TikTok

"Creo que ciertamente eso sería una opción que estudiaríamos. La ampliación de 90 días se hará muy probablemente porque es lo apropiado. Ya sabe, es lo apropiado. Tenemos que estudiarlo cuidadosamente. Es un problema muy grande. Si decido hacer eso, probablemente lo anunciaré el lunes", declaró la cadena NBC.