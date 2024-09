No lo hagas: este es el peor error que cometió Bill Gates en su carrera profesional

Con tan solo 19 años , Bill Gates cofundó Microsoft, una de las empresas de tecnología con mayor éxito a lo largo del tiempo. Gracias a ello, el filántropo se transformó en una de las personas más ricas del planeta .

Caracterizado por su alta productividad, el magnate es una gran influencia a nivel global. Incluso, es habitual que brinde recomendaciones o consejos a través de su blog personal -Gates Notes-.

Para alcanzar el éxito, Bill Gates aprendió de sus errores como novato

Sin embargo, como todo ser humano, también tuvo diferentes falencias en su carrera profesional. En ese sentido, reconoció en su podcast "Unconfuse Me" que cuando formaba parte de la compañía aprendió de un error gravísimo que afectaba su salud.

Cuál fue el error más grave que cometió Bill Gates

También publicado en su blog, bajo el título de "This book put me to sleep" , el desarrollador de software admitió que, cuando inició su camino en Microsoft, sus hábitos de sueño eran poco ejemplares y para nada saludables.

"Habitualmente pasaba la noche en vela cuando teníamos que entregar un software. Una o dos veces, me quedé despierto dos noches seguidas", describió.

Es esencial para la salud tener un buen descanso por las noches

Si bien consideraba que dormir era más que una pérdida de tiempo , destacó que la diferencia en su rendimiento cambió notoriamente al darle la importancia necesaria al descanso.

Cómo hizo Bill Gates para mejorar sus hábitos de sueño

Con el foco en la salud y el aumento de la productividad, Bill Gates reconoció que debía dar vuelta sus consideraciones y comenzar a tener mejores hábitos de descanso.

Tras rever esta situación, aseguró en reiteradas ocasiones que duerme entre 7 a 8 horas diarias y, antes de ello, suele leer un libro para reducir el uso de la tecnología y aumentar su conocimiento .