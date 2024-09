Bill Gates es una figura con mucha influencia en el mundo y cuyas recomendaciones son siempre bienvenidas. Su gran sabiduría y experiencia lo convierten en un ejemplo de éxito y ahora comparte uno de sus secretos .

En ocasión de su cumpleaños, el cofundador de Microsoft reflexionó sobre los logros en la vida y cómo estos pueden ayudar a crear un mundo mejor. En su blog GatesNotes, el magnate recomendó uno de sus libros favoritos, que según él, es la clave del éxito.

El libro que recomienda Bill Gates para saber cómo ser exitoso en la vida

Bill Gates es un fanático de la lectura, que en su blog, no solo habla de tecnología, sino que también recomienda libros, reflexiona sobre el impacto que estos le causaron y comparte las lecciones que aprendió .

El libro que recomienda Bill Gates para ser exitoso en la vida. (GatesNotes)

Se trata de "The Road to Character" de David Brooks. Este libro alcanzó el número uno de la lista de Bestsellers del New York Times y, según Amazon, es un libro que a yuda a analizar los principios y valores de cada uno y cómo estos pueden ayudar a tener una vida más exitosa y plena .

El libro se centra en la figura de "Los dos Adams", nombre con el cual Bill Gates tituló su nota en el blog.

"'Adán I es el lado ambicioso y orientado a la carrera de nuestra naturaleza y quiere tener un alto estatus y ganar victorias'. Adán II, por el contrario, está más centrado en lo interno . 'Adán II quiere tener un carácter interior sereno, un sentido tranquilo pero sólido del bien y del mal, no solo para hacer el bien, sino para ser bueno'", escribe el magnate.

En su libro, Brooks explica que "la falacia central de la vida moderna es la creencia de que los logros del reino de Adán I pueden producir una profunda satisfacción. Los deseos de Adán I son infinitos y siempre saltan por delante de lo que se acaba de lograr. Sólo Adán II puede experimentar una profunda satisfacción" .

(Archivo)

En cuanto a su vida, Gates escribe en su blog que no entiende el dónde termina y dónde comienza el límite entre Adán I y Adán II:

"Se podría argumentar que mi trabajo con Microsoft fue un caso clásico de construcción de currículum de Adán I. Pero encontré una profunda satisfacción en ese trabajo, no porque lograra un éxito material más allá de mis expectativas más descabelladas, sino porque pude ayudar a construir un gran equipo y ser parte de una nueva industria que liberó el potencial de las personas de todo el mundo."

Para concluir su nota en el blog, el empresario y filántropo cita al novelista Frederick Buechner: "¿En qué puntos mis talentos y mi profunda alegría satisfacen la profunda necesidad del mundo?" .

Según él, esta pregunta puede ayudar a meditar sobre el rol de cada uno en el mundo, "prestar más atención a nuestros vecinos" y escuchar la voz de Adán I.