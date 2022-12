Mejor que Spotify: llega al país una plataforma francesa que ofrece lo que no tiene nadie más, ¿cuánto cuesta?

El streaming de música está que arde, y más aún en América latina. Según las estadísticas de eMarketer, se espera que Brasil y México se conviertan este año en el cuarto y quinto país con más usuarios over-the-top (OTT) del mundo, con 70,6 millones y 43,8 millones, respectivamente.

Los jugadores globales de streaming de audio como Spotify, Apple Music y Deezer, también están dispuestos a aumentar las inversiones en Argentina, Colombia y Chile.

Pero hay otro mercado que ya está explotando TIDAL, y es el del sonido de alta fidelidad. Sí, como en la película Alta fidelidad, es el de aquellos que utilizan los mejores auriculares que existen en el mercado, siempre con cables, y que cuando escuchan música, solo hacen eso. Es un nicho, pero para nada despreciable. Por algo es que Spotify anunció en febrero de 2021 que se venía la versión Hi-Fi, pero aún no ha llegado.

Qobuz es una plataforma de música de alta calidad de origen francés que continúa con su expansión global: ahora llegó con su servicio a seis nuevos países, cinco en América latina y uno en Europa, duplicando el número de mercados cubiertos en dos años. Entre ellos está la Argentina, aunque su llegada no hizo demasiado ruido.



Esta expansión supone una oportunidad para que 470 millones de melómanos y audiófilos de todo el mundo tengan acceso a un servicio de streaming alternativo centrado en el sonido de alta calidad y en un enfoque único de la música. Se trata de una plataforma tan exclusiva que su llegada al país era un secreto a voces entre los amantes del sonido de alta calidad.

Latinoamérica, un mercado en crecimiento para la industria del streaming musical

Tras levantar capital por u$s 23 millones, Qobuz continúa su expansión. Tras su lanzamiento en Australia, Nueva Zelanda y los países nórdicos en abril de 2021, más la adquisición del servicio japonés de descargas de alta resolución e-onkyo music, la plataforma francesa ya está disponible en el continente sudamericano.

América latina es la región con la mayor tasa de crecimiento en 2021 en el mercado de streaming de música (+32,5%, según la Federación Internacional de la Industria Fonográfica) y seis nuevos países se beneficiarán de la oferta de streaming de alta calidad de Qobuz: Brasil, México, la Argentina, Colombia, Chile y, en Europa, Portugal. De esta manera, el número total de países a los que llega Qobuz ya asciende a 25.

" Nos complace anunciar la apertura de nuestro servicio en América latina y Portugal. Son muchos los que han esperado con impaciencia nuestra llegada, aguardando el acceso a una plataforma de streaming 100% centrada en la música y fuera de los caminos trillados. Desde 2020, hemos adoptado un enfoque ambicioso para el desarrollo. Este próximo paso reforzará nuestro deseo de seguir adelante como una plataforma de música de alta calidad basada en una experiencia musical única y ecléctica y en el respeto por los artistas ", señaló Georges Fornay, director general adjunto de Qobuz, a través de un comunicado de prensa en mayo de este año.



Eligieron hacer pie en la región porque América del Sur es el mercado más dinámico de música del mundo, junto con Oriente medio. " Sabemos que Brasil y México son los países del mundo donde la gente más escucha nueva música y la producción de música local es increíble. Para Qobuz es muy importante entrar en mercados donde sabemos que hay una audiencia que está esperando por Qobuz, prioritariamente México, Chile, la Argentina, donde hay un poder adquisitivo un poquito superior y los audiófilos son más numerosos ", explicita Pierre Largeas, director de Qobuz para el sur de Europa y América latina, en diálogo a través de Skype con El Cronista.

Qobuz, una experiencia musical única y auténtica

Desde su lanzamiento en 2007, Qobuz ha creado una comunidad de amantes de la música de todos los géneros (pop/rock, jazz, clásica, etcétera). En la actualidad, dispone de un catálogo musical de 80 millones de pistas, que ofrece diversidad musical y una oportunidad para que todos los aficionados a la música descubran, aprendan, coleccionen y compartan su música.

Para los audiófilos y amantes de la música, la plataforma pionera de sonido de alta resolución garantiza una calidad de sonido inigualable con archivos inalterados directamente desde el estudio (24-Bit/hasta 192 kHz).

Qobuz también se destaca por la riqueza de su contenido editorial: reseñas de álbumes, panoramas, entrevistas a artistas, biografías, etcétera. Los aficionados a la música tienen de esta manera acceso a miles de artículos para alimentar su formación musical y acompañar su descubrimiento.

Playlists curadas por expertos

"Nuestras playlists están elaboradoras por curadores expertos así como por los mismos artistas, a que proponemos una manera alternativa de escuchar música, pero también de descubrirla antes que nadie", le expresó Largeas al sitio web Marvin.



"Podemos decir que tenemos la música que te gusta, sólo que no lo sabes todavía. Decimos esto porque somos una plataforma ecléctica, con novedades constantes de todos los géneros acompañadas de reseñas de álbumes y entrevistas", puntualizó.



El único algoritmo que utilizan es el que, cada semana, le recomienda al usuario una nueva lista de reproducción en base a la música que escucha.

" Qobuz quiere posicionarse como la plataforma de alta calidad tanto en la calidad del sonido como del contenido editorial que creamos ", señala Largeas, que a continuación reconoce que su estrategia está ampliamente basada en el boca en boca de aquellas personas interesadas en un servicio premium con un sonido de alta definición.

Pierre Largeas, encargado de Europa del sur y América latina para Qobuz. (Imagen: Qobuz)

" Por el momento, somos una empresa pequeña si nos comparamos con las demás plataformas que conocemos. Tenemos un presupuesto que no nos permite hacer grandes campañas, y no queremos comunicar en los mismos medios de comunicación que los demás. Por supuesto la estrategia es mucho boca a boca y muy targeted, muy especializad a", detalla.

Y, si bien no tienen la llegada o el dinero de otros servicios hi-fi como TIDAL, no se preocupan. " Nuestro reto es menos complicado que el de los demás porque, cuando ves nuestros objetivos, no necesitamos adquirir millones de usuarios cada mes, nuestro reto es la fidelidad, la conversión a la alta calidad y a la adopción de un servicio que te permite descubrir más músicas que nunca escuchas en las demás plataformas y atraer con los valores que tenemos de la música y que queremos compartir con los usuarios ", desarrolla Largeas.

Los precios de Qobuz en la Argentina

Como muchos otros servicios que llegan al país, a Qobuz hay que pagarlo en dólares estadounidenses, y esa es quizás la traba más grande para acceder a la plataforma de streaming de música de alta fidelidad.

Qobuz da la posibilidad de pagar todo el año de una sola vez, con una rebaja, o por mes. Todos los planes incluyen el servicio de alta resolución, lo único que cambia es la cantidad de cuentas de cada uno.

En el Solo, se puede pagar de una sola vez u$s 50,28 por un año (4,19 por mes, 16% de descuento) o u$s 4,99 cada mes. El Duo, que permite tener dos cuentas, supone un único pago anual de u$s 74,28 (6,19 al mes), o u$s 6,99 cada mes. Y la opción Family, de seis cuentas, cuesta u$s 91,08 al año (7,59 por mes) o u$s 8,99 cada mes.