Lo dijo Bill Gates: este es el truco para fortalecer la memoria a largo plazo

Bill Gates no solo es reconocido por ser el cofundador de Microsoft. A lo largo del tiempo, también obtuvo popularidad por sus brillantes contribuciones tecnológicas y consejos para toda la humanidad.

Aunque, una gran cualidad que tiene el magnate es la eficacia de su memoria, la cual conserva una capacidad de recuerdo envidiable .

Uno de los grandes pasatiempos de Bill Gates es la lectura

Justamente, a sus 68 años, no es sencillo mantener en óptimas condiciones la salud intelectual y/o mental. Pero, según precisó Gates, la respuesta a ello está en una antigua técnica que se utilizaba en Grecia.

Cómo hizo Bill Gates para fortalecer la memoria

De acuerdo a la explicación del filántropo, este "secreto" también lo ayudó en su éxito laboral. No obstante, el método no está bajo siete llaves, sino que fue adquirido a través del libro de Joshua Foer "Moonwalking with Einstein: The Art and Science of Remembering Everything".

Esta obra, que exploró el funcionamiento de la memoria y otorgó a los lectores una serie de recomendaciones milenarias para su respectivo fortalecimiento , cambió para siempre la perspectiva de Bill Gates.

Sin embargo, la práctica de la visualización, conocida como "El Palacio de la Memoria", fue el punto que acaparó la atención del multimillonario, dado que esta técnica consta de crear espacios imaginarios con diferentes habitaciones .

Según consideró el magnate, es necesario ejercitar la memoria

El objetivo de ello reside en asociar los fragmentos de información con cada una de esas imágenes. Justamente, dicho aprendizaje permite establecer un orden específico para la retención y el recuerdo, como así también es fundamental para memorizar conceptos claves (fórmulas, fechas y listas).

Al terminar este libro, Gates reconoció que la memoria no está fijada y requiere de prácticas adecuadas para mejorar la capacidad de recordar datos y acontecimientos.