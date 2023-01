Llegó la revolución del retail: Una pyme argentina aplica realidad virtual para vender sus muebles

Así como en su momento fue pionera en trabajar con realidad aumentada, la cadena de retail mobiliario El Mundo del Mueble lanzó otro producto innovador al mercado. Las personas que visiten las sucursales de la firma podrán ver, mediante el uso de gafas de realidad virtual, cómo quedan sus nuevos muebles en un departamento 100% digital.

Se trata de un "Tour Virtual 360", que comienza en el sitio web de la marca. Luego es posible interactuar con los productos, también de manera virtual, en la sucursal más cercana a su domicilio.

"Es una experiencia virtual pero muy real. De esta manera, podrán tomar la decisión de compra con mayor precisión, ya que no verán el mueble elegido con todos los demás en el local, sino en un departamento tipo de tres ambientes bien amoblado, con dimensiones reales, similares a los que pueden encontrar en sus casas", explicó Fabio Falero, CEO de El Mundo del Mueble.

Cambios en Toyota: el jefe de Lexus se hará cargo de la empresa tras la salida del nieto de su fundador



La marca de motos que tiene club de fans y empezó como una bicicleta con motor



Una experiencia para todos

Aunque la tecnología siempre genera mayor aceptación en los públicos más jóvenes, Falero señaló que las devoluciones que brindan los adultos mayores son más positivas y constructivas, ya que sus comentarios están llenos de asombro y felicidad.

"No importa la edad que tengas, la tecnología avanza y abraza. Es gente grande probando tecnología de última generación. Me emociona porque la respuesta es buenísima. De hecho, pude apreciar en un local que una señora nos avisó que no sabía si iba a poder ver, porque tenía problemas de vista, pero al momento de ponerse las gafas de realidad virtual vio todo perfecto", indicó el CEO.

"Estamos muy felices de brindar un servicio premium a la gente, un servicio que los anima a querer amoblar sus casas, a soñar con que su hogar puede ser mejor todos los días", agregó.

Becas Progresar ANSES | Fernanda Raverta anticipó cuándo se abrirán las inscripciones 2023: ¿cómo serán los requisitos para anotarse?



Le gana al dólar, a Bitcoin y se consigue fácil: el activo que pocos ven y promete grandes rendimientos



Los primeros pasos en la Realidad Aumentada

La empresa el Mundo del Mueble fue la pionera en el país y Latinoamérica en utilizar Realidad Aumentada (RA) para que sus clientes prueben cómo quedarían sus productos en su hogar, sin necesidad de trasladarse hasta alguno de sus locales.

Además de incorporar esta tecnología en su web, cuenta con códigos QR en la factura de compra del producto que el cliente lleva en la caja (sin armar), el cual contiene un video tutorial para el armado de este.

Buenas noticias para AUH ANSES: se confirmó cuándo cobrarán una nueva suma extra



¿Alberto Fernández a la reelección? Inesperada jugada de un gobernador cercano a Cristina Kirchner



Un nuevo desafío en puerta

De acuerdo con el sitio La Cocina Integral, las empresas en el sector del mueble se enfrentan a un nuevo reto: una cuarta revolución industrial. Un nuevo concepto de consumo que implica nuevas formas de vender.

Las tecnologías de diseño y fabricación están frente a una transformación sin precedentes, donde la realidad virtual se hace protagonista, permitiendo crear espacios digitales totalmente interactivos e hiperrealista. Una gran oportunidad para mejorar de forma exponencial la interacción con los clientes.

"La inmersión, es decir, la acción de introducirse plenamente en otro mundo, ofrece a los usuarios una experiencia extraordinaria, repleta de sensaciones, que refuerza nuestra relación con los clientes y hace al reconocimiento de la marca." finalizó Falero.