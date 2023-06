Lanzan nuevos prestamos con inteligencia artificial y los pueden pedir todos

La empresa Naranja X lanzó un nuevo tipo de préstamos. La compañía va a ofrecer un sistema que posibilita a los usuarios obtener desde $ 500 a más de $ 800.000 según su historial crediticio. Además, quienes no cuenten con uno t ambién podrán acceder ya que la empresa lleva a cabo un sistema de scoring alternativo para incluir a más personas .

"Para quienes ya son usuarios, el scoring no es un problema porque lo generamos nosotros. En el caso de las personas que ingresan por primera vez, analizamos la información tradicional pero incluso si no hay datos generamos este sistema alternativo para poder sumarlos de todas formas", explica Nicolás Alsina, Head of Products de Naranja X. Y agrega: "La idea es que comiencen tomando préstamos por montos pequeños y a medida que se establezca un cumplimiento en los pagos, aumentarlos".



El nuevo sistema de préstamos

Usando esta tecnología, la empresa ahora toma en cuenta más de 170 variables, entre las que se incluyen las redes sociales y otros usos del celular, para generar una oferta para el usuario. Las cuestiones financieras, como la TNA, también va a cambiar según el usuario, la cantidad de dinero que toma y el plazo a devolver. La empresa afirma que pueden ir del 80% al 170%. Cabe agregar que el sistema funciona de manera totalmente digital.



La empresa 2023 a partir de la expansión anunciada es otorgar dos millones de préstamos a 1,3 millones de usuarios por un monto aproximado de $ 80.000 millones