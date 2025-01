La función que tenés que activar en tu celular si querés aumentar tu productividad

Muchas veces pasar tiempo en redes sociales nos impide aumentar la productividad. Sin embargo, hay una función disponible en tu celular que podés activar si querés ser más productivo.

No todos la conocen, pero es una función muy práctica. Es el Modo Concentración que está disponible en la mayoría de los smartphones, tanto en Android como en iOS. Una vez que lo uses, no vas a poder dejarlo.

Para qué sirve la función Modo Concentración del celular

El Modo de concentración es útil para bloquear aplicaciones y notificaciones por un tiempo determinado. El objetivo es que estas no puedan interferir en momentos en los que queremos estar enfocados y concentrados.

Así como silenciamos el WhatsApp cuando no queremos que nos molesten, esta función nos hace de asistente personal con más atribuciones.

Cada usuario elige qué apps silenciar para concentrarse en lo importante, ya sea el estudio, el trabajo u otro tipo de interés, desde mirar una serie tranquilos a leer un libro o charlar con un amigo.

El Modo Concentración permite bloquear apps y notificaciones por un tiempo (Foto: Freepik)

Cada marca de celulares presenta sus diferenciales y sus diseños de pantallas, pero los pasos de casa sistema operativo son los mismos. Probalo en el tuyo

Cómo activar esta función en tu celular para aumentar tu productividad

Para activar el Modo Concentración en un dispositivo Android:

Abrir Configuración Seleccionar Bienestar digital y controles parentales Seleccionar Modo sin distracciones Elegir las aplicaciones que se desean pausar Presionar Activar ahora para activar el modo

Al ingresar, por ejemplo, en las opciones Tiempo de trabajo o Tiempo para mí, se verá un listado de apps que permanecerán inhabilitadas al activar esta herramienta. Como en la mayoría de las funciones, se puede elegir en el botón "editar" para añadir o quitar apps.

El último paso está en la definición del tiempo. Los plazos van de los 15 minutos como mínimo o 12 horas como máximo. O bien, que esté disponible hasta ser desactivado.

Tanto en iPhone como en Android el paso a paso de la función Modo Concentración es muy simple (Fuente: iPhone.com)

Para activar el Modo Concentración en un iPhone:

Abrir Configuración Seleccionar Modos de concentración Seleccionar un modo de concentración Especificar las personas y aplicaciones que se desean permitir notificaciones

En el caso del iPhone, está la herramienta Tiempo en pantalla, que permite saber cuánto tiempo se permanece navegando por apps y webs. El sistema permite configurar límites de uso.

También incluye una herramienta de control parental para gestionar otros dispositivos familiares.

Más allá de otros secretos y trucos que uno puede realizar para mantenerse enfocado en el trabajo, desde el silencio, la música o un buen café, nada como la tecnología para ayudarnos a darle batalla al cada vez más amplio universo de las distracciones.