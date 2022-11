Se desploma la fortuna de Jeff Bezos y peligra Amazon: cuánto dinero le queda al magnate

Dado el contexto inflacionario, las pantallas de Wall Street evidenciaron fuertes bajas en la cotización de sus acciones. Los últimos meses fueron duros para los grandes inversores, y empresas de renombre sufrieron turbulencias en sus balances. Tal es el caso de Meta y Amazon, cuyos cierres de mercado decepcionaron a sus dirigentes.

La página de comercio electrónico por excelencia acumula una caída del 39% en lo que va del año. Mientras tanto, la empresa matriz de Facebook se desangra más de un 70%. En consecuencia, los patrimonios de sus fundadores -Jeff Bezos y Mark Zuckerberg- se desplomaron en forma significativa.

Amazon: cuánto dinero perdió Jeff Bezos

Amazon registró ingresos de US$ 127,1 mil millones en el tercer trimestre, un poco menos de los US$ 127,5 mil millones que pronosticaron los analistas de Wall Street. Asimismo, los ingresos netos cayeron a US$ 2,9 mil millones.

Inmediatamente después del cierre de mercado, las acciones del gigante del comercio electrónico cayeron hasta el 21%. Esto se traduce en una pérdida de US$ 23 mil millones del patrimonio neto de Jeff Bezos, quien renunció como director ejecutivo de la empresa que fundó en julio de 2021. Ahora, el magnate es dueño de solo el 10% de la compañía

En apenas 24 horas, el empresario fue testigo de una caída de US$ 12 mil millones en su patrimonio neto. Sin embargo, la pérdida no causa sorpresa ya que la tendencia bajista se sostiene desde julio de 2021, cuando los ingresos de Bezos se desplomaron más de $ 90 mil millones. Esto se debe a que Amazon se desvalorizó por casi $ 1 billón

¿Cuál es la fortuna actual de Jeff Bezos?

Según indica la lista en tiempo real de Forbes, Bezos cuenta con un patrimonio neto de US$ 127,1 miles de millones, lo que lo convierte en uno de los hombres más ricos del mundo. Casi el 90% de su fortuna proviene de sus acciones de Amazon, que vende regularmente, y por lo tanto se ahorra una suma importante de impuestos.

El exdirector ejecutivo de la compañía con sede en Seattle fue la persona más rica del mundo por un largo tiempo. Ahora ocupa el cuarto lugar en la lista detrás del jefe de Twitter, Elon Musk, el magnate francés del lujo Bernard Arnault y el empresario indio Gautam Adani.

Meta: cuánto dinero perdió Mark Zuckerberg

Sin embargo, Bezos no es el único magnate cuya riqueza se redujo en el transcurso del año. El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, vio caer su patrimonio neto de un récord de US$ 142 mil millones a sólo US$ 36,7 mil millones.

Hace solo dos años ocupaba el tercer lugar en riqueza general detrás de Jeff Bezos y Bill Gates; ahora se encuentra en el puesto 29 en la lista de las personas más ricas, según Forbes.