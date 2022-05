Hot Sale: ya salieron los descuentos más esperados en viajes y electrodomésticos

El próximo 30, 31 de mayo y 1° de junio se realizará la novena edición del Hot Sale, una iniciativa que traerá ofertas en cientos de productos de 1091 empresas y marcas líderes a nivel nacional.

Durante este período, se realizarán importantes descuentos en miles de artículos y servicios de distintas categorías. Para aprovechar estas promociones, es importante conocer cuáles son las principales ofertas y paquetes de las empresas participantes.

Hot Sale 2022: cuáles son las novedades y descuentos



De la más cara de Buenos Aires a la mejor del mundo: las mejores hamburguesas para probar este fin de semana



A continuación, repasamos algunas de las ofertas. Es importante aclarar que esta lista irá actualizándose a medida que más marcas confirmen su participación.

TURISMO

Despegar:

La empresa turística incluye en su catálogo ofertas, descuentos y muchas cuotas en distintos productos tanto en el sitio web como en la App. En cuanto a los viajes domésticos, habrá 12 cuotas sin interés . Además, para todos los que quieran disfrutar de la temporada de nieve en Bariloche, Ushuaia y San Martín de los Andes, se podrán aprovechar promociones exclusivas con beneficios para la reserva de hoteles y servicios de los centros de ski. Por último, cabe destacar, el 30 y 31 de mayo la empresa Despegar estará participando del Live Shopping organizado por la CACE y conducido por Julian Weich, donde ofrecerán descuentos únicos y concursos mediante las redes sociales.

AL MUNDO:

En cuanto a la empresa de viajes y paquetes turísticos Almundo, se ofrecerán vuelos y paquetes en oferta al mejor precio a Cancún (a partir de $ 144.719), Santiago de Chile (a partir de $ 42.260), Río de Janeiro (a partir de $ 117.000), Barcelona, Madrid ($ 227.000), Miami ($ 119.000), Londres, Disney, Nueva York y más destinos para tu viaje.

Para los que quieren una experiencia única recorriendo Argentina en Alquiler de Autos también encontrás los mejores precios en cuotas sin interés. Los precios van desde los $ 4.000 en adelante, según el destino elegido.

ELECTRODOMÉSTICOS

CETROGAR:

La cadena de artículos del hogar y tecnología se sumará una vez más al evento. En esta oportunidad, se mantendrán a disposición importantes descuentos, promociones por tiempo limitado, súper ofertas, hasta 18 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y créditos de la propia firma.

En esta ocasión, se ofrecerán smarts tv (desde $ 38.000 y en distintas cuotas); smartphones (hasta 9 cuotas sin interés); lavarropas, muebles y colchones, entre otros.

GRUPO ELECTROLUX:

La corporación multinacional tendrá hasta 30% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados. Se ofrecerán secarropas, pequeños electrodomésticos, heladeras, cocinas y mucho más.

GAFA:

La marca ofrecerá hasta 25% off y 12 cuotas sin interés en productos seleccionados, y 18 cuotas sin interés en productos seleccionados. Entre ellos: Heladera No Frost Electrolux DFN3500B Blanca 303lts; Vaporizador de Pisos Electrolux PowerMop+ MOP11; y Heladera con freezer GAFA HGF367AFP Plata 330 lts.



SONY:

Habrá descuentos en los juegos de la PlayStation (desde los $ 1900 en adelante), en consolas y accesorios. También en sistemas de audio, como parlantes inalámbricos. auriculares, grabadoras de voz, y mucho más.

SERVICIOS

WE WORK:

La empresa que ofrece espacios de trabajo compartidos We Work lanzará la Promoción All Access "On Fire", un descuento sobre el precio de la Membresía All Access. El precio será de hasta u$s 100, hasta por 3 meses . All Access es la membresía que ofrece la empresa, para que las personas puedan reservar un espacio, en cualquiera de los más de 700 edificios a nivel global, ofreciendo cabinas telefónicas, áreas comunes, espacios al aire libre y salas de reuniones, entre otros servicios.



QUALIA:

La aseguradora Qualia informó que, contratando el seguro de Hogar, bici o Notebook, ofrecerá una bonificación del 50% por seis meses.

Aguinaldo 2022: cuándo y cuánto se cobra, cómo se calcula y todo lo que hay que saber



Las novedades que llegaron a WhatsApp en 2022 y quizás todavía no usaste



GRABR:

Las grandes cadenas como Amazon, Walmart, Ebay y Sephora ofrecen descuentos agresivos en gadgets, tecnología, indumentaria, juguetes y más. Mac Books Air, iPads airs (4ta generación) o paletas de maquillajes de Sephora pueden comprarse desde nuestro país con Grabr teniendo la opción de pagar en efectivo o con tarjeta de débito o crédito en pesos y en hasta 12 cuotas, con muy bajo interés.

UALA:

La fintech lanzará "Hot Ualá", una serie de beneficios que incluirán una propuesta diversa de opciones. Flybondi; Disco, Jumbo y Vea; Banghó; AlClick; Fresh 2 Home; Coderhouse. También habrá descuentos en Whirlpool, Samsung, Musimundo, Megatone Digital, Coppel y Dafiti.

BIGBOX:

La empresa destacada en regalos de experiencias participará con descuentos de hasta el 60% . Entre los cursos, se encuentra: InvertirOnline Academy, para aprender sobre finanzas personales. Sobre experiencias, se ofrece: Paracaídas en Chascomús, donde las personas vivirán 45 segundos de caída libre en un vuelo; Vuelo Nocturno XL, que permite despegar de un aeropuerto al atardecer; Cabaña Alpina Manauara, adentrada en la asombrosa naturaleza del Tigre; y Meliá Buenos Aires, espacio para disfrutar unos buenos masajes en el corazón de la Ciudad de Buenos Aires.