Fin a la jornada laboral de 8 horas: el dueño de Google quiere que todos trabajen esta cantidad de tiempo

Enrolados en una tendencia que preocupa a expertos del mundo del trabajo, los líderes de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo están promoviendo un retorno a jornadas laborales extremadamente extensas.

Los casos emblemáticos son los de Sergey Brin, cofundador de Google, y Elon Musk. Ocurre que, con fuertes declaraciones y propuestas para llevar la jornada de trabajo a 60 o, incluso, 120 horas semanales, los magnates generan polémica, dado que salen a desafiar décadas de mejoras en calidad de vida y derechos laborales.

Sergey Brin, de Google, pide trabajar más: "60 horas es lo ideal"

Sergey Brin, cofundador de Google, se ha convertido en un paladín de la visión extrema del trabajo. En un memo interno filtrado por The New York Times, Brin ha pedido a los empleados de Google que desarrollan la inteligencia artificial Gemini que aumenten su jornada laboral a 60 horas semanales, cuando lo usual es trabajar 40 horas.

"Trabajar 60 horas a la semana es el punto dulce de la productividad", afirmó Brin en el documento interno. Para el cofundador de Google, esto significa trabajar 12 horas diarias de lunes a viernes (o trabajar más de 8 horas diaras cada día de la semana, sin jornada de descanso), lo que deja prácticamente sin tiempo personal a los empleados si se suman desplazamientos, comidas y horas de sueño.

Brin, quien había abandonado Google en 2019, regresó en 2023 para liderar la sección de inteligencia artificial. En su memo, también criticó a "un pequeño número de empleados que ponen el mínimo esfuerzo para sobrevivir", refiriéndose a quienes trabajan menos de 60 horas, calificándolos de "improductivos y desmoralizadores para los demás".

Sergey Brin, uno de los fundadores de Google, ahora quiere que sus empleados trabajen mucho más.

Los trabajadores y la carrera de la IA

Los expertos consideran que estas demandas extremas están impulsadas por la feroz competencia en el desarrollo de la Inteligencia Artificial General (AGI), una tecnología capaz de igualar o superar las capacidades cognitivas humanas.

"La competencia se ha acelerado inmensamente, y la carrera final hacia la AGI está en marcha", advirtió Brin, añadiendo que Google necesita "sobrealimentar sus esfuerzos" para ganar esta carrera.

Resulta paradójico que estas propuestas de aumentar brutalmente las horas de trabajo provengan de multimillonarios dueños de las empresas más ricas del mundo, que, en lugar de contratar más personal, han despedido a miles de trabajadores en los últimos años.

Elon Musk, otro de los multimillonarios que propone jornadas de trabajo súper extensas.

Los estudios médicos y estadísticas han demostrado a través de los años que trabajar más de 8 horas diarias provoca problemas de salud, conflictos familiares y caídas del rendimiento. Sin embargo, la ambición de dominar el lucrativo mercado de la inteligencia artificial parece estar por encima de la ciencia y el bienestar de los trabajadores para estos gigantes tecnológicos.

Si bien Google ha declarado oficialmente que aumentar las horas "no está sobre la mesa", la presión interna sobre los desarrolladores de IA continúa creciendo, marcando un preocupante retroceso en la concepción moderna del equilibrio entre vida laboral y personal.