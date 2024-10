¿Éxito asegurado? Cuál es el hábito más recomendado por Bill Gates y Jeff Bezos

Bill Gates, cofundador de Microsoft, y Jeff Bezos, fundador de la plataforma ecommerce Amazon, son dos de los empresarios con mayor reconocimiento en la actualidad .

Más allá de su éxito laboral, la vida de un multimillonario no es para nada sencilla, ya que día tras día deben lidiar con infinitas tareas para sostener sus negocios.

A pesar del boom tecnológico, Gates priorizó sociabilizar con su familia

Por ende, tras extensas jornadas de trabajo , los momentos familiares son realmente un cable a tierra para ellos. Debido a ello, ambos llevaron adelante un hábito muy estricto en sus hogares: limitaron el uso de los celulares .

Por qué hay que limitar el uso de celulares, según Bill Gates y Jeff Bezos

Con el objetivo de fomentar la comunicación entre sus pares y mejorar la productividad, los magnates pusieron en práctica la reducción de dispositivos tecnológicos .

Entre ellos, Gates fue el más riguroso con esta medida. "No tenemos teléfonos móviles en la mesa cuando comemos, no les dimos teléfonos móviles a nuestros hijos hasta los 14 años y se quejaron de que otros niños los habían adquirido antes , remarcó.

No obstante, no necesitó poner límites. A pesar de no estar de acuerdo con la decisión, sus hijos acataron y cumplieron a rajatabla con este hábito .

El creador de Amazon coincide con Gates: hay que reducir el uso de los celulares

En otra sintonía, pero sin descuidar la sociabilización con sus pares, Bezos también impuso esta regla en su hogar. La diferencia es que únicamente regía durante el desayuno.

Más allá de escapar de la realidad virtual, el ingeniero estadounidense considera que esta práctica le permitió disfrutar de un tiempo de calidad junto a su familia .