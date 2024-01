Elon Musk lanzó una impactante idea que puede cambiar el futuro de Bitcoin

El multimillonario Elon Musk, reconocido impulsor de las criptmonedas, participó de una conferencia virtual en la que sorprendió al evaluar un nuevo posible uso para Bitcoin.

En concreto, Musk afirmó que se podría evaluar el uso de Bitcoin en una futura colonia humana en Marte. Sin embargo, también alertó sobre los desafíos técnicos que la realización de esta idea podría conllevar.

El magnate a punta a concretar la construcción de una colonia marciana para el año 2050 y las cripto podrían jugar allí un papel fundamental.

Bitcoin "tendría sentido" en Marte

"Tendría sentido usar algún tipo de criptomoneda en Marte", dijo Elon Musk durante una teleconferencia sobre Bitcoin en la que también participaron figuras como Cathie Wood, la "Reina de la Bolsa".

En ese contexto, Musk protagonizó una suerte de "brainstorming" personal en el que evaluó los pros y contras de utilizar Bitcoin en el planeta rojo. En ese proceso planteó reparos, pero también soluciones para llevar a cabo la idea.

"Marte puede estar como a veinte minutos luz de distancia. Así que no es fácil, tendría que haber algo localizado en Marte", dijo Musk. No obstante, también recordó que se podría utilizar una red secundaria como Lightning (que se utiliza para micropagos de Bitcoin) para resolver el problema de la distancia y los tiempos.

La conquista de Marte es el gran sueño de Elon Musk y Bitcoin podrían tener un papel que cumplir.

Elon Musk: "SpaceX tiene Bitcoin"

Por otra parte, Elon Musk reveló que su empresa aeroespacial SpaceX (que es fundamental para el plan de colonizar Marte) tiene "un montón" de Bitcoin. Además, admitió que él mismo todavía posee una inversión en Dogecoin.

No obstante, Musk no detalló qué suma de BTC tiene SpaceX en sus arcas. Hay que considerar que en agosto de 2023 la firma vendió alrededor de u$s 370 millones en BTC.

Si bien esto fue visto por muchos como una señal de desconfianza del multimillonario hacia Bitcoin, sus nuevas declaraciones parecen indicar que mantiene el entusiasmo por el ámbito cripto.