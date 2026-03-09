El enorme éxito de empresarios tecnológicos como Bill Gates, Elon Musk o Mark Zuckerberg hace que muchos ciudadanos del mundo se pregunten cuál es la receta que utilizan para alcanzar sus logros en la vida personal y en los negocios. Una respuesta certera a ese interrogante se encuentra en el libro “Rich Habits: The Daily Success Habits of Rich Individuals”, de Thomas C. Corley, autor que analizó los hábitos y rutinas de Bill Gates y otros empresarios de renombre. Según plantea Corley, los “Rich Habits” son principios creados a través de años de investigación de los hábitos de los hombres de negocios más destacados. “Estos simples principios transforman milagrosamente a cada individuo que entra en contacto con ellos. Al aplicarlos, estás literalmente siguiendo los pasos de los ricos”, señala la reseña del libro. Entre los fundamentos del éxito que identificó el libro estaba el aprendizaje constante. De hecho, la mayoría de las personalidades analizadas no dedicaban tiempo en el día a ver la televisión, pero sí a leer e instruirse. Millonarios como Bill Gates o Elon Musk utilizan lo que se denomina la "regla de las cinco horas“. Consiste en dedicar una hora de tiempo cada día, durante cinco días de la semana, a un hábito útil de aprendizaje. Escribir, leer, escuchar audiolibros o realizar alguna actividad cultural pueden ser algunas de las ideas en la que invertir ese tiempo. Es así como surgen nuevos conocimientos, hábitos saludables y aprendizajes para la toma de decisiones a futuro. De hecho, Bill Gates, confundador de Microsoft, lee unos 50 libros cada año, mientas que Mark Zuckerberg, líder de Meta, lee, al menos, un libro cada dos semanas. Por su parte, Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, suele estudiar temas nuevos sobre ingeniería, para así especializarse y hacer mejor su trabajo, que requiere muchas habilidades técnicas. El reconocido método de las 5 horas puede ser usado por cualquier persona que quiera alcanzar el éxito y llevar una vida más ordenada. Para hacerlo, hay que tener en cuenta lo siguiente: 1. Dar con el momento adecuado Resulta clave entender cuál es el mejor momento del día para dedicar una hora de corrido para el aprendizaje de algo nuevo. Tiene que ser un horario conveniente y que se adapte fácilmente al resto de la rutina. 2. Perseverar siempre La constancia es una pieza clave para que se pueda cumplir la regla de las 5 horas. Por eso, hay que respetar la hora de estudio cada día, de manera constante, hasta que se vuela un hábito. Y los 60 minutos deben ser aprovechados al máximo, sin distracciones. 3. Organización y recordatorios A fin de cumplir de manera correcta la regla de las 5 horas que llevan al éxito, conviene también programar actividades que obliguen a recordar y consolidad lo aprendido. Esto evitará que la información sea olvidada rápidamente.