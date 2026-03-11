El multimillonario Bill Gates no sólo está envuelto en la polémica por sus vínculos con Jeffrey Epstein, sino también por su empresa haber recibido más de u$s 2 mil millones para unos de sus proyectos más ambiciosos. La Comisión Reguladora Nuclear (NRC) le dio un permiso para construir el reactor nuclear Natrium en la localidad de Kemmerer, en Wyoming. El problema radica en la cantidad de críticas que recibió este proyecto, ya que existen ciertos riesgos de seguridad que no están resueltos. Además, muchos analistas que están en contra de la empresa nuclear insisten en que este plan podría aumentar y solidificar el control total corporativo sobre gran parte de la infraestructura energética. Los detractores del proyecto insisten en que Gates recibirá el dinero, pese a su gran fortuna personal, la cual ronda los 150.000 millones de dólares, según datos proporcionados por Bloomberg. Por otra parte, los especialistas indican que la planta nuclear presenta varios problemas ambientales e incidencias en la salud de las personas que viven en la zona en donde se construirá, cercana a la explanta de carbón. En tanto, el presidente de la NRC calificó a la aprobación del millonario subsidio como un “paso histórico” en medio de una “revisión rigurosa e independiente” que realizó la Comisión Reguladora Nuclear. “Hemos emitido la primera aprobación de construcción de reactor comercial en 10 años para la central eléctrica Kemmerer de TerraPower en Wyoming. Este reactor está diseñado para funcionar con uranio poco enriquecido de alto ensayo o un combustible enriquecido a casi un 20%. La ubicación de la nueva planta nuclear con el reactor Natrium estará radicada en las cercanías de la antigua planta de carbón en Kemmerer, en Wyoming. La fecha de finalización de la obra es 2030, luego de que el Gobierno le otorgue todos los permisos pertinentes, más allá de la otorgación del subsidio. La planta de reactor nuclear usará un diseño distinto a los tradicionales, ya que estará basada en refrigerantes sódicos, los cuales hacen la hacen más eficiente y con la capacidad de producir menos desechos. A pesar de los beneficios que trae este nuevo tipo de tecnología en producción de energía, algunos especialistas señalan que pueden ocurrir posibles fusiones y contaminaciones radioactivas. El proyecto consta de un reactor refrigerado por sodio de 345 megavatios, que tendrá un sistema integrado de almacenamiento de energía que es capaz de aumentar la producción de electricidad a 500 megavatios.