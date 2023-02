Bill Gates confirmó su obsesión por las vacunas y confeso para qué las quiere realmente

Bill Gates volvió a hablar sobre sus inversiones, predicciones y planes a futuro. Se diferenció de otros grandes millonarios confirmando lo que ya varios pensaban: el ex empresario detrás de Microsoft sigue obsesionado tanto por las vacunas como por los nuevos desarrollos de Inteligencia Artificial .

En una entrevista que dio el día de hoy para la cadena BBC explicó que su interés en invertir está mucho más cerca de cuestiones de salud globales que de "viajar a Marte" en una clara alusión a los proyectos de Elon Musk y de Jeff Bezos. En un adelanto de la entrevista, se puede ver a Bill Gates explicar que "la verdad es que es bastante caro ir a Marte. Puedes comprar vacunas contra el sarampión y salvar vidas por u$s 1.000 por vida salvada. Así que esto te pone los pies en la tierra . No vayas a Marte". En la misma entrevista con la BBC, Gates también señala que la inteligencia artificial transformará "de manera bastante importante" la humanidad.

Así, se distanció de los proyectos de SpaceX de Elon Musk y Blue Origin que está liderado por Jeff Bezos .

Bill Gates dijo que prefiere invertir en vacunas que en viajar al espacio exterior.

"Nos ayudará a mirar cuestiones médicas y científicas. No son solo robots, está ayudando a leer y escribir también. De hecho, ha habido más progreso ahí que en robótica . Ambos nos darán una productividad mucho más alta", consideró sobre la Inteligencia Artificial y resaltó el valor que aportará esta tecnología a diferencia de los desarrollos para viajes espaciales .



Bill Gates habló sobre su rol en la pandemia y la aparición del Covid-19