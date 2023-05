Cómo es la estafa de "la regla" que te roba todo del cajero automático sin que te des cuenta

Además de las conocidas estafas de phishing y de "cuentos del tío", ahora hay una nueva modalidad que viene ganando fuerza y afecta a los cajeros automáticos. Se trata de la "estafa de la regla" y es un método sencillo pero muy eficiente para robar fondos de los cajeros.

La estafa de la regla consiste en usar una regla imantada para taponar el dispensador de billetes. De esta forma, aunque el cajero automático permite realizar la operación de extracción, el dinero no sale al exterior. La idea es engañar a los usuarios, haciéndolos creer que el cajero no funciona, a pesar de que la operación de dinero sí se realizó. El objetivo es que los clientes, desprevenidos, abandonen el cajero pensando que no funciona .

Ahí es cuando los estafadores vuelven a la escena, aprovechando la oportunidad para culminar el robo a través de lo que se conoce como "Traba Dispenser" , el cual resguarda el dinero hasta que el atacante lo retira.



¿Cómo se puede prevenir esta estafa?

Para cuidarse de esta estafa, se pueden seguir los siguientes consejos:

Siempre que se vaya a operar con un cajero automático es importante observar si el teclado o el dispensador presentan alguna anomalía .

. En el caso de la ranura para introducir las tarjetas, se debe comprobar que no está floja ni bloqueada .

. Del mismo modo, no es recomendable realizar una operación en un cajero si hay una persona muy cerca de nosotros u observándonos.

Y ante la más mínima sospecha, lo mejor es abandonar el cajero automático.