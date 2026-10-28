Una antigua cuarteta atribuida a Nostradamus volvió a despertar interés por sus referencias a la guerra, la sangre inocente y un escenario de conflicto extendido por Francia.

El texto pertenece a la Centuria IX, cuarteta 52, y algunos intérpretes lo relacionan con las tensiones sociales y las protestas estudiantiles que sacuden a París.

La obra del astrólogo francés del siglo XVI suele generar nuevas interpretaciones cada vez que se producen crisis políticas, enfrentamientos o episodios de violencia.

En este caso, la referencia a Francia alimenta las lecturas que intentan conectar sus escritos con el clima de agitación actual , aunque no existe evidencia que permita considerar el pasaje una predicción verificable de esos hechos.

¿Qué dice la Centuria IX, cuarteta 52 de Nostradamus?

De acuerdo con la mayoría de las versiones, la cuarteta 52 de la novena centuria de Las profecías presenta imágenes de paz, guerra y derramamiento de sangre.

El texto original en francés antiguo aparece con pequeñas variaciones ortográficas según la edición consultada, pero una traducción aproximada es:

“La paz se acerca por un lado y la guerra por el otro; nunca fue tan grande la persecución; hombres y mujeres lamentarán la sangre inocente derramada en tierra, y esto ocurrirá por toda Francia”.

Una antigua cuarteta de Nostradamus volvió a generar interpretaciones por sus referencias a la guerra y los conflictos en Francia.

¿Por qué relacionan la profecía con las protestas estudiantiles en Francia?

Quienes vinculan la cuarteta de Nostradamus con las protestas estudiantiles y el clima de tensión en París ponen el foco en las referencias a la guerra, la persecución y la sangre inocente.

Desde esta perspectiva, los versos podrían interpretarse como una descripción de una sociedad atravesada por enfrentamientos, malestar social y una escalada de conflictos que amenaza con extenderse.

Además, la referencia a Francia es el elemento geográfico que permite establecer el vínculo más directo. A diferencia de otras cuartetas, que suelen relacionarse con acontecimientos internacionales, este pasaje menciona expresamente el territorio francés.

Sin embargo, no nombra a París, no señala una fecha y tampoco especifica si el conflicto al que alude sería una guerra, una crisis política, una revuelta social u otra clase de enfrentamiento.

La conexión con las protestas estudiantiles actuales surge, por lo tanto, de una interpretación posterior -potenciada por redes sociales- que combina las imágenes del poema con un contexto de tensión social.

En ese sentido, la profecía puede utilizarse como punto de partida para reflexionar sobre la violencia, la inestabilidad y las consecuencias de los conflictos colectivos, pero no como una prueba de que Nostradamus anticipó una escalada de protestas en Francia.

¿Quién fue Nostradamus, el astrólogo que escribió las profecías?

Nostradamus fue el nombre con el que se conoció a Michel de Nostredame (1503-1566), un médico, astrólogo y escritor francés que alcanzó notoriedad por sus textos proféticos.

En 1555 publicó Les Prophéties (Las profecías), una obra compuesta por cuartetas poéticas que describen guerras, conflictos políticos, catástrofes y otros acontecimientos mediante un lenguaje críptico y ambiguo.

A lo largo de los siglos, sus escritos fueron objeto de numerosas interpretaciones que intentaron relacionarlos con hechos históricos y crisis contemporáneas. Sin embargo, muchas de esas asociaciones se realizaron después de los acontecimientos y no cuentan con evidencia que demuestre una capacidad real para anticipar el futuro.