Una propuesta publicada en Worldpackers busca voluntarios que quieran vivir una experiencia diferente en París a cambio de colaborar con distintas tareas durante 25 horas semanales. El programa incluye alojamiento, las tres comidas del día y actividades gratuitas para conocer la ciudad.

La oportunidad está pensada para personas que quieran vivir dentro de una comunidad, compartir con otros viajeros y conocer París de una manera diferente. A cambio de su colaboración, los participantes cuentan con varios beneficios durante su estadía.

Qué tareas deben realizar los voluntarios

La propuesta contempla 25 horas de ayuda por semana, distribuidas entre distintas actividades necesarias para el funcionamiento del lugar.

Entre las tareas se encuentran:

Ayuda en cocina: preparar, terminar y servir las comidas.

Limpieza: colaborar con la limpieza de la cocina, dormitorios, baños y espacios comunes.

Tareas domésticas: hacer las camas y realizar diferentes tareas del establecimiento.

Recepción: ayudar con los check-in y check-out y atender a los huéspedes.

Los voluntarios tendrán además dos días libres por semana para disponer de su tiempo y recorrer París.

París, Francia. Unsplash.

Qué ofrece el voluntariado en París

Uno de los principales atractivos de la propuesta es que los participantes tendrán una habitación compartida con otros viajeros, donde contarán con una cama durante toda su estadía.

Además, el alojamiento incluye desayuno, almuerzo y cena gratis todos los días, por lo que los voluntarios tendrán cubiertas las tres comidas principales.

La propuesta también permite utilizar la lavandería sin costo y ofrece internet de alta velocidad y un espacio de trabajo destinado a quienes necesiten trabajar de manera remota.

Tours gratis para conocer París

El programa también busca que los voluntarios puedan aprovechar su tiempo libre para conocer la ciudad. Por eso, uno de los beneficios incluidos son tours y paseos gratuitos por París.

La experiencia está pensada no solo como una forma de colaborar con el alojamiento, sino también como una oportunidad para conocer la cultura local, interactuar con huéspedes y otros integrantes de la comunidad y descubrir la capital francesa.

Cuáles son los requisitos para postularse

La propuesta establece algunos requisitos para quienes quieran participar. Los voluntarios deben:

Tener entre 18 y 35 años .

Contar con un nivel intermedio de inglés o francés .

Estar dispuestos a vivir dentro de una comunidad y compartir espacios con otros viajeros.

Postularse de manera individual, ya que no se admiten parejas o dúos.

La propuesta cuenta con una valoración de 5 puntos sobre 5, basada en 46 reseñas de viajeros que participaron de la experiencia.

Qué gastos no están incluidos

Aunque el alojamiento, las comidas y otros beneficios están incluidos, hay gastos que deben ser cubiertos por cada voluntario.

La propuesta no incluye los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno ni la visa, por lo que estos costos quedan a cargo de quienes sean seleccionados.

De esta manera, la oportunidad permite vivir temporalmente en París y conocer la ciudad con alojamiento y comida incluidos, a cambio de colaborar 25 horas por semana con las tareas del establecimiento.