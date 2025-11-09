Franco Colapinto volverá a correr este domingo en el Gran Premio de Brasil de la Fórmula 1, en donde saldrá en 18vo lugar de la parrilla. Muchos fanáticos querrán verlo en vivo y gratis, pero podrían poner en riesgo sus dispositivos.

Y es que para estas ocasiones, Magis TV se coloca como uno de los servicios piratas más utilizados para ver transmisiones deportivas. No obstante, los dispositivos podrían estar expuestos a problemas serios de ciberseguridad.

Ver la Fórmula 1 en Magis TV: los peligros

Los especialistas alertan que estas páginas frecuentemente incorporan pop-ups y botones de play falsos que descargan software dañino sin que el usuario se percate. Aunque la atracción de acceder a material gratuito y sin abono a través de Magis TV resulte intensa, estos son los peligros a los que te enfrentás:

Software malicioso y virus

La principal amenaza es el malware. Los ficheros APK de Magis TV compartidos en internet suelen estar alterados o “contaminados”.

Amenaza de spyware o troyanos : hay informes de que ciertas variantes del APK tratan de implantar código que sustrae datos (info stealer), ingresa a claves almacenadas, o hasta enciende la cámara y el micrófono sin tu permiso.

Anuncios intrusivos: es habitual que, tras instalar la aplicación, tu móvil o TV Box comience a exhibir publicidad abundante, desvíos a sitios riesgosos y errores en el sistema operativo.

Robo y filtración de información personal

Al descargar el APK, el programa normalmente pide autorizaciones que superan lo necesario para su propósito (entrada a contactos, geolocalización, documentos). Como Magis TV carece de políticas de privacidad claras ni acata las leyes de protección de datos, tus datos quedan vulnerables y podrían comercializarse a extraños. Tu IP, tus hábitos de consumo y tu posición son monitoreados.

Toda tu conexión wifi en riesgo

Cierto malware puede extenderse por la red local. Esto implica que el peligro no afecta solo al equipo donde colocaste Magis TV, sino que otros dispositivos enlazados a tu red hogareña, como notebooks, videoconsolas o televisores inteligentes, podrían resultar afectados.

En Argentina, el empleo y la difusión de estos servicios se consideran ilícitos. Ello implica que la plataforma podría cesar de operar de improviso, por un corte de los proveedores de internet. Si deseás diversión confiable, de alta calidad y protegida, siempre conviene elegir servicios legales.

Ver el GP de Brasil de la F1: horarios y transmisión

Después de la confirmación de Colapinto como piloto de Alpine en 2026 y la disputa tan pareja entre Lando Norris y Oscar Piastri por el primer puesto de la tabla, la Fórmula 1 se hace cada vez más atractiva.

¡QUE MALA SUERTE, FRANCO! Colapinto pisó el pianito, patinó y terminó abandonando la Sprint en Interlagos por este choque contra el muro.



📺 #BrazilGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/BVbGeEuFyL — SportsCenter (@SC_ESPN) November 8, 2025

La carrera principal del Gran Premio de Brasil se disputa en el circuito de Interlagos (São Paulo) y comenzará a las 14 horas en territorio argentino. Para verlo en vivo, hay dos opciones: