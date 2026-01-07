El Ministerio de Salud Pública (MSP) tiene planeado actualizar este año las vacunas contra la influenza (gripe) y también contra el Covid-19 frente a las nuevas variantes que circulan en el mundo y la región.

La mutación tiende a comenzar a circular antes del inicio del invierno y por ese motivo condiciona las medidas de prevención, por lo que se busca reforzar la protección poblacional con un inicio anticipado de la vacunación.

Desde junio de 2025 se ha observado que predominan algunas variantes del Covid-19, el virus que causa una enfermedad respiratoria por coronavirus. Todas estas son mutaciones de la conocida Ómicron.

Las variantes Nimbus y Frankenstein han sido detectadas en pacientes en Uruguay, y si bien los niveles de hospitalizaciones no han saturado al sistema de salud, se reportó la muerte de un menor de un año y algún adulto mayor.

Por esta razón, la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones y el MSP resolvieron un cambio en la vacunación contra el Covid-19, con una vacuna adaptada a las nuevas variantes.