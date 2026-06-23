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Millones de pasajeros podrían verse afectados por un nuevo paro de colectivos. Las empresas del interior del país advirtieron que, si no reciben respuestas en las próximas horas, podrían aplicar restricciones, suspensiones e incluso cancelaciones de servicios desde el lunes 22 de junio.

La advertencia fue realizada por la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (FATAP), entidad que nuclea a las compañías de transporte urbano y suburbano fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según señalaron, el sistema atraviesa una situación financiera crítica que pone en riesgo la continuidad de las prestaciones.

Qué líneas de colectivos podrían quedar fuera de servicio

Por el momento, FATAP no difundió un listado oficial de líneas afectadas. Sin embargo, la advertencia alcanza a empresas de transporte urbano y suburbano de distintas provincias del país que integran el sistema del interior.

Desde la federación indicaron que las posibles restricciones dependerán de la situación particular de cada empresa y de las respuestas que puedan llegar en los próximos días por parte de Nación y los gobiernos provinciales.

En caso de no alcanzarse una solución, las medidas podrían impactar sobre millones de usuarios que utilizan diariamente el colectivo para trabajar, estudiar o realizar trámites.

Por qué las empresas amenazan con suspender servicios

La entidad aseguró que el sector enfrenta una combinación de problemas que se agravó durante los últimos meses.

Entre los principales factores mencionaron:

El aumento sostenido de los costos operativos.

Las subas en el precio de los combustibles.

Tarifas que consideran insuficientes para cubrir gastos.

La falta de renovación de las flotas.

Demoras en la transferencia de fondos y compensaciones.

Dificultades para afrontar compromisos salariales.

Según FATAP, muchas compañías ya no cuentan con margen financiero para seguir absorbiendo costos y sostener el funcionamiento habitual del servicio.

“La idea es no perjudicar a los usuarios, pero hemos llegado a una situación límite y necesitamos que el problema se aborde de manera integral y urgente”, señalaron desde la entidad.

Qué pasará con el pago del aguinaldo

A la crisis operativa se suma un conflicto económico con los trabajadores del sector.

Las empresas sostienen que algunas compañías tienen dificultades para afrontar el pago del medio aguinaldo correspondiente a junio, mientras que otras analizan abonarlo de manera desdoblada.

La situación mantiene en alerta tanto a las empresas como a los gremios, en un contexto de fuerte presión sobre los costos del transporte.