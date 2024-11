Una reconocida marca de ropa se declaró en quiebra y desparecerá de los shoppings para siempre

La marca de ropa Espirit Holdings informó que dos de sus locales se declararon en quiebra en Estados Unidos y ahora cambiará su modelo de negocios para enfocarse en las licencias.

Según informaron desde la compañía dedicada a la venta de prendas de vestir, joyas, accesorios y calzados, la decisión de declarar la quiebra se debió a problemas financieros.

Cuáles son las filiales de la marca de ropa que cierran en Estados Unidos

Las dos filiales que se declararon en quiebra en Estados Unidos son: Esprit US Distributions Limited (USDS) y Esprit US Retail Inc.

Ante la falta de equilibrio de sus finanzas, Esprit presentó la solicitud de quiebra de ambas filiales en el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York.

Si bien ahora la empresa liquidó sus activos de las subsidiarias con el fin de terminar con sus deudas, la compañía ya no tiene el control operativo sus filiales.

De esta forma, la empresa central implementará este modelo de "activos livianos". Así, la matriz optimizará sus operaciones.

Espirit Holdings se comprometió a informar a sus inversionistas y clientes con respecto a todos lo que suceda legalmente sobre la declaración de quiebra.

Además, informará cómo será en el nuevo enfoque de negocio que ayudará a la empresa a salir de la delicada situación económico-financiera en la que se encuentra.