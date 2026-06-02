Con apenas 29 años, una oficial de la Fuerza Aérea de Chile logró lo que hasta ahora ninguna mujer había conseguido dentro de la institución: convertirse en piloto operativa del F-16 Fighting Falcon, uno de los aviones de combate más sofisticados que existen en la actualidad.

El logro marca un antes y un después para la aviación militar chilena y la posiciona entre el reducido grupo de mujeres en el mundo que alcanzaron la capacitación necesaria para operar aeronaves supersónicas de combate.

La protagonista de esta historia es la Teniente Francisca Caces, quien recientemente completó el proceso de formación requerido para incorporarse a las operaciones del sistema F-16 MLU de la Fuerza Aérea de Chile (FACh).

La ceremonia de graduación se realizó en la Base Aérea Cerro Moreno, ubicada en Antofagasta, y contó con la presencia de las principales autoridades de la institución.

Un entrenamiento que demandó más de un año

Convertirse en piloto de F-16 no es una tarea sencilla. El programa de formación exige una preparación intensiva que combina conocimientos técnicos, entrenamiento táctico y capacidades operativas avanzadas.

En el caso de Francisca Caces, el proceso demandó 15 meses de entrenamiento especializado antes de obtener la habilitación definitiva.

Los pilotos deben aprender a operar sistemas de navegación, sensores, comunicaciones y armamento mientras toman decisiones en tiempo real a velocidades que superan ampliamente la barrera del sonido.

La carrera de la joven oficial comenzó en 2015, cuando ingresó a la Escuela de Aviación de Chile. Zona Militar

Según explicaron desde la Fuerza Aérea chilena, los márgenes de error en este tipo de aeronaves se reducen a segundos e incluso fracciones de segundo, por lo que la exigencia física y mental es constante.

Quién es Francisca Caces

La carrera de la joven oficial comenzó en 2015, cuando ingresó a la Escuela de Aviación de Chile.

Tras completar su formación militar, egresó en 2019 y continuó especializándose en distintas áreas de vuelo dentro de la institución.

Posteriormente fue destinada a la III Brigada Aérea de Puerto Montt, donde profundizó sus conocimientos en vuelo instrumental.

Más adelante se incorporó al Grupo de Aviación N°1 en Iquique, donde desarrolló tareas operacionales a bordo del avión A-29 Super Tucano y obtuvo la habilitación como líder de formación.

Su llegada al Grupo de Aviación N°8 marcó el inicio de la etapa final de preparación para acceder al sistema F-16, objetivo que finalmente alcanzó este año.

Un logro que trasciende a Chile

La habilitación de Francisca Caces representa un hecho histórico para la Fuerza Aérea de Chile y también para la región.

Las autoridades de la institución destacaron que son muy pocas las mujeres en el mundo que lograron alcanzar el nivel de preparación requerido para operar aeronaves de combate supersónicas.

Por ese motivo, el reconocimiento fue presentado como uno de los hitos más importantes de los últimos años dentro de la aviación militar chilena y un símbolo del avance de las mujeres en áreas tradicionalmente dominadas por hombres.

Con este paso, la oficial se incorpora a la primera línea operacional de la Fuerza Aérea y se convierte en una referencia para las nuevas generaciones de pilotos que buscan desarrollar una carrera en la aviación militar.