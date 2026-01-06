La cadena de supermercados Coto inauguró una nueva sucursal y busca empleados para cubrir distintas áreas. La nueva tienda ubicada en Buenos Aires ofrece trabajos con sueldos competitivos, ingresos previsibles, convenios colectivos y la posibilidad de crecer dentro de la marca.

Dónde inaugurará Coto una nueva sucursal

La cadena confirmó que abrirá su segundo local en Mar del Plata en la zona del Puerto. Estará ubicado dentro de un mega desarrollo comercial que cambiará para siempre la ciudad. Cabe recordar que, para la primera tienda ubicada en la avenida Jorge Newberry, se necesitaron alrededor de 800 trabajadores.

Qué puestos de trabajo ofrecen en Coto

Según información difundida por la empresa, la búsqueda laboral tiene como principal objetivo incorporal personal en distintos sectores. Los puestos más demandados suelen ser en reposición, depósito, cajas, fiambrería, carnicería, panadería, verdulería y pescadería.

En la misma línea, se necesitará personal para sectores clave como elaboración de comidas, maestranza, prevención de pérdidas y ventas de electrodomésticos. Desde Coto informaron que no todos los puestos requieren experiencia previa. “Si tenés experiencia en el rubro o querés dar tus primeros pasos, esta es tu oportunidad”, señalaron.

La escala salarial para los empleados de comercio adheridos a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) informa que el sueldo mínimo a percibir es de $ 1.155.795 (Maestranza categoría A).

Cómo postularse a los empleos de Coto

La cadena de supermercados recibe las postulaciones a través un chatbot por WhatsApp. Los interesados deberán contactar al +54 9 11 5559-3160. El sistema guiará a una elección de puesto, cargo de datos personales y una sección para subir el CV.