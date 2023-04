 Una ex alumna de Jey Mammon reveló sus polémicos tratos cuando era catequista: "Lo echaron por..."  

Jey Mammon se fue del país, en medio de la denuncia de Lucas Benvenuto por un presunto caso de abuso sexual. Sin embargo, al escándalo se sumó una declaración de la ex alumna del conductor, cuando él trabajaba como profesor de Catequesis. ¿Qué dijo?



Tras brindar dos polémicas entrevistas y publicar un descargo, el ex presentador de "La Peña de Morfi" viajó a Europa, con el fin de huir de las diferentes acusaciones sobre corrupción de menores.

No obstante, en el medio de las fuertes críticas que recibió por periodistas de España, también se filtró un video de una ex estudiante: "Fui alumna de Mammon en el colegio. El fue mi profesor de catequesis... ", comenzó la joven.

La acusación de una ex alumna de Jey Mammon



La joven difundió en sus redes sociales qué fue lo que sucedió hace 17 años con Jey Mammon, cuando él trabajaba como profesor de Catequista y fue echado por la institución.



"Él contó que lo habían echado, esto es real. Sé que pasó algo y hubo algo en el medio", explicó. En este sentido, contó: " se había involucrado con una familia o se involucraba con las familias y al colegio no le gustó nada".

Por otra parte, explicó que incluso el conductor "armó todo un debate" sobre que los profesores deben involucrarse con los alumnos. "Estoy de acuerdo, pero para eso está el psicopedagogo del colegio. Si Jey veía cosas o sabía cosas, para eso estaba ella", agregó la joven.

Por último, sostuvo que a ella la "cuidaron mucho" desde la institución, considerada una de las escuelas más caras de Buenos Aires.

Jey Mammon se fue del país: ¿qué pasó?



A fines de la semana pasada, el comediante se subió "semi camuflado" a un avión y partió rumbo a España. Actualmente, él estaría quedándose en la casa de la actriz Cecilia Roth, aunque hay quienes sostienen que pasaría sus días en un hotel.

En su única declaración, Jey Mammon sostuvo que se va para "relajar la cabeza y descansar un poco", en medio de la denuncia de Lucas Benvenuto, por un presunto abuso sexual cuando él tendría 14 y el acusado 32.

No obstante, tampoco obtuvo un buen recibimiento en Europa. Justamente, Antolín, un reconocido periodista español remarcó: "Nos repugna tenerlo acá. No podrá escapar del escarnio público. Los españoles somos conscientes de lo que ha pasado y va a pasar un auténtico infierno, no va a poder estar tranquilo en ningún lado".