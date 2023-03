Entrevista a Jey Mammón: las cinco frases que dejó el conductor tras la denuncia de Lucas Benvenuto

El humorista y conductor televisivo Jey Mammón (Juan Rago) rompió el silencio este viernes tras la denuncia de Lucas Benvenuto por presunto abuso sexual; negó las acusaciones e insistió con la celebración de un Juicio por la Verdad.

En diálogo con Jorge Rial (C5N), la ex figura de Telefe reconoció "no saber qué va a pasar" con su vida.

"No se qué va a pasar con mi vida, ¿sabés? Pero sí se algo y es que estoy siendo el mismo que fui siempre. Yo soy esto. El que quiere que me acompañe y el que no, que se quede en el camino" , confesó.



A más de una semana de la acusación pública formulada por Benvenuto, el humorista reiteró que "está pasando el peor momento de mi vida".

¿Qué dijo Jey Mammón en la entrevista con Jorge Rial?





"Con el comunicado traté de expresarme, es mío pero no soy yo el que habla. Fueron térmicos técnicos, de abogados";



"Lo que yo me meto en el cuerpo hace que lo esté transitando de la mejor manera posible";



"Lucas fue un vínculo amoroso y hermoso";

"Quiero gritar, no mi verdad, sino que la verdad",



"Es una atrocidad pensar en esta denuncia, por primera vez, la empiezo a desmenuzar acá. Él dice que me conoció a los 14 años".

